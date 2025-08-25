เจ้าพระยา เร่งระบายจ่อแตะ 1,500 ลบ.ม. รับมือพายุคาจิกิ เตือนท้ายเขื่อนจับตาระดับน้ำ

เจ้าพระยา เร่งระบายจ่อแตะ 1,500 ลบ.ม. เตรียมรับมือพายุคาจิกิ เตือนท้ายเขื่อนจับตาระดับน้ำ ติดตามข่าวสารใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ล่าสุดพบว่าน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา ยังคงมีอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าน้ำส่วนหนึ่งถูกตัดยอดผันเข้าทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลก และพื้นที่แก้มลิงเหนือเขื่อนแล้วก็ตาม โดยที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 1,605ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อน ลดลงเล็กน้อยจากการเพิ่มอัตราระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา วัดได้ 15.43 ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนแบบขั้นบันได ล่าสุดได้คงอัตราการระบายไว้ที่ 1,300ลบ.ม./วิ แต่มีแผนที่จะเพิ่มการระบายขึ้นไปถึงเกณฑ์ 1,500ลบ.ม./วิ ในช่วง 1-3 วันนี้ เพื่อสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับรับมวลน้ำจากฝนที่จะตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนคาจิกิ ที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักทางตอนบนของประเทศระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.นี้ และลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อน โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวในรอบ 16 ชม.วัดได้ 12.38 ม.รทก.
โดยทางราชการย้ำเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อน ใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ในพื้นที่ จ.อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ขอให้เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ ที่มีแนวโน้มจะยกตัวขึ้นได้อีก 10-15 ซม.ใน 24 ชม.ข้างหน้า และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป
