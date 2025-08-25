น้ำโขงนครพนม ยังห่างตลิ่ง ชี้ คาจิกิ ทำฝนหนักเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ระบายน้ำทันทีหากน้ำท่วมขัง

ระดับแม่น้ำโขงยังห่างตลิ่ง คาจิกิ ทำฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ ขณะ ทม.นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เตรียมระบายน้ำทันทีหากมีน้ำท่วมขัง
นครพนม- เวลา 10.30 น.วันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศที่นครพนม ท้องฟ้ามีเมฆมาก และมีฝนตกปรอย ๆ ทั่วทุกอำเภอปริมาณฝนตกสูงสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาวัดได้ 25.5 ม.ม. ที่อำเภอนาแก ส่วนที่อำเภอเมืองมีฝนตกเล็กน้อยวัดได้ 5.5 ม.ม. ระดับน้ำโขงวัดได้ 8.08 เมตร ต่ำกว่าระดับวิกฤติเกือบ 4 เมตร โดยทางเทศบาลเมืองนครพนม ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ริมแม่น้ำโขงเพื่อเตรียมระบายน้ำ หากมีฝนตกหนักจนระบายเองไม่ทัน
ทั้งนี้ มีรายงานจากสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม อัพเดตสถานการณ์พายุเช้าวันนี้ (25/8/68) : พายุไต้ฝุ่น”คาจิกิ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (อ่าวเกี๋ย) มีศูนย์กลางห่างจากเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม 150 กม. ยังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้ และ เคลื่อนสู่ สปป.ลาว ต่อไป
หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับพายุอาจจะส่งผลกระทบทางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออก มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคอีสานตอนบน และภาคเหนือ ช่วง 25 – 27 สิงหาคมต้องเตรียมการรับมือ (ทิศทางและความแรงของพายุอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด