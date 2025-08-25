หาเสียงซ่อม ส.อบจ.ระยองเขต 5 เริ่มแล้ว 4 ผู้ท้าชิงลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอ้อนขอคะแนน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นายใจเพชร สาครพานิช ผู้อำนวยการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า หลังจากที่ กกต.ระยองเปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ระยองเขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่างจากกรณีที่ นายอรรควุฒิ อรรถรุ่งโรจน์ หรือสจ.จอร์แดน ส.อบจ.ระยอง เขต 5 อำเภอเมืองระยอง 7 สมัย ได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-22 ส.ค.ที่ผ่านมา และจะนีการเลือกตั้งในวันที่ 28 ก.ย.นี้นั้น ล่าสุดพบว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 4 คนดังนี้ 1.นายศรศักดิ์ รากแก้ว (อดีตผู้สมัครส.ส.ระยอง สอบตกหลายสมัย) ได้เบอร์1 2.น.ส.อรุชา ฟ้าประทานชัย (อดีตสท.นครระยอง) ได้เบอร์ 2 3. นายธีรวิชญ์ ศศิรัตนกุล ได้เบอร์ 3 และ 4.นายพงศกร ด่างดึก อดีตผู้สมัครส.อบจ.ระยองเขต 5 ในนามพรรคประชาชน ได้เบอร์ 4 โดยผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานายพงศกรพ่ายแพ้ สจ.จอร์แดน แบบฉิวเฉียด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศการหาเสียงเริ่มคึกคัก ทั้งนี้นางสาวอรุชา ฟ้าประทานชัย หรื อจิ๊ป ผู้สมัครเบอร์ 2 พร้อมทีมงานโดยมีพ่อแม่ออกมาเดินช่วยหาเสียงชูป้าย ชูสโลแกน “จริงใจ พร้อมพัฒนา สะท้อนปัญหาเพื่อชาวระยอง” เคาะประตูบ้านอ้อนขอคะแนนในพื้นที่ชุมชนหลังวัดป่าประดู่1และชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 2 ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและเป็นฐานคะแนนใหญ่ เป็นผู้สมัครลงพื้นที่หาเสียงเป็นคนแรกส่วนคู่แข่งยังไม่มีแม้แต่ป้ายหาเสียงแต่อย่างใด
ทางด้านนายศรศักดิ์รากแก้ว ผู้สมัครเบอร์ 1 ฉายาดาบสอ อดีตข้าราชการตำรวจเกษียณ สโลแกน “ติดดิน จริงใจ พร้อมรับใช้ประชาชน” อดีตเคยลงสมัครส.ส.ระยองหลายสมัย แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงหันมาลงสมัครส. อบจ.ระยองเขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีการเริ่มเปิดตัวทางโซเชียลแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานพื้นที่เขต 5 ประกอบด้วยเทศบาลตำบลเชิงเนิน(เฉพาะหมู่ 2 และหมู่ 5) เทศบาลนครระยอง ได้แก่ชุมชนพูนไฉ่ ชุมชนสองพี่น้อง ชุมชนตีนเดิน-เกาะหวาย ชุมชนตากสินมหาราช ชุมชนสะพานราษฎร์ ชุมชนหลังวัดโขด ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 1 ชุมชนหลังวัดป่าประดู่ 2 ชุมชนเรือนจำ ชุมชนเกาะกลอย ชุมชนชายกะป่อม ชุมชนศูนย์การค้าและชุมชนแขวงการทาง