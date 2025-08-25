แม่สอดป่วน! จนท.ลุยจัดระเบียบตลาด หลังชาวเมียนมา ยกพวกตีกัน 2 วันติด
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ตาก นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก ร่วมกับนายกุล เครือวีระ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พันตำรวจโทศราวุธ คงทอง รองผกก.สส.สภ.แม่สอด ตัวแทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ,ตำรวจ และตรวจคนเข้าเมืองจ.ตาก และอส. เข้าไปจัดระเบียบตลาดสดพาเจริญแม่สอด และบริเวณทั่วเขตเมืองแม่สอด
ทั้งนี้ ได้มีการจัดระเบียบและตรวจยึดสินค้าชาวเมียนมาที่นำสิ่งของมาวางจำหน่ายล้ำที่ผิวจราจร รวมทั้งร้านค้าคนไทยด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดที่พ่อค้า ม่ค้านำของมาวางจำหน่าย และทะเลาะวิวาทกันถึง 2 วันซ้อน ทำให้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของคนในพื้นที่ และชาวโซเชียลอย่างหนักที่ชาวเมียนมามาก่อเหตุทะวิเลาะวิวาท
นายสัญญา กล่าวว่า การที่ทางพ่อค้าแม่ค้าชาวเมียนมาทะเลาะกันนั้น ทางตำรวจสภ.แม่สอดได้ดำเนินการไปแล้ว โดยจับทั้งหมด 6 คนที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท และในวันนี้ได้ไปจัดระเบียบตลาดเพื่อให้การจราจรไปมาได้โดยสะดวก ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้าอย่าล้ำผิวจราจร ขณะที่ทางฝ่ายปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวไทยว่า มีชาวเมียนมาเข้ามาเปิดร้านค้าแย่งอาชีพคนไทย ซึ่งได้ประกาศให้ชาวเมียนมาทราบ และจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการทะเลาะวิวาทของชาวเมียนมาในตลาดดังกล่าว หลังจากผู้เห็นเหตุการณ์ได้แชร์คลิปแม่ค้าชาวเมียนมาตีกันกลางตลาดสดพาเจริญผ่านทางโซเชี่ยลนั้น มีการเละเลาะกัน 2 วัน ซึ่งในวันแรก ( 23 ส.ค.68 ) มีการตีกันดึงผมกันนัวเนียแล้วเอ่ยด้วยภาษาพม่าซึ่งฟังไม่ได้ศัพท์ ซึ่งมีผู้หญิงชาวเมียนมาทราบว่าขายพริกด้วยกันทั้งคู่คน แต่ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ทหารได้ที่ไปซื้อของในตลาดพบเห็นแล้วแยกออกจากกัน
ต่อมาเรื่องยังไม่จบ มีศึกวันชิงดำนัดล้างแค้นระหว่าง 2 ฝ่าย ครั้งนี้หนักกว่าเดิม ถึงขั้นยกพวกมาชำระแค้น ลากทั้งเหล็ก มีด พูดจายั่วยุ ก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้ากัน จนทำให้มีผู้หวังดีโทรแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ทาง พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผู้กำกับการ สภ.แม่สอดทราบเรื่องเร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด ลงพื้นที่ควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายทันที
พอตำรวจไปถึงยังจุดเกิดเหตุ พบคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย กำลังทะเลาะวิวาทกันใหญ่โต จนรถติดผ่านไปมาไม่ได้ตำรวจต้องเข้าห้ามปรามพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรไปมา จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำผู้ก่อเหตุทั้งหมด 6 คนไปดำเนินคดีในข้อหา บางคนลักลอบเข้าเมือง ไม่มีเอกสารใด ๆ แต่ทั้งหมดถูกจับในข้อหา ร่วมกันทะเลาะวิวาทอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะ หรือสาธารณสถานหรือกระทำ โดยประการอื่นใดให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะ และเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิที่ได้รับอนุญาต