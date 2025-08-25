ตร.เตรียมฝากขังครูหนุ่ม ลวนลาม 3 เด็กหญิงป.2 เหยื่อถูกกระทำนานนับปี พบประวัติเคยก่อเหตุมาก่อน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เผยความคืบหน้า แม่นักเรียนหญิงวัย 7 ขวบ 3 ครอบครัว เดินทางมาร้องเรียน ลูกสาว ป.2 วัย 7 ขวบ 3 คน ถูกครูหนุ่มอัตราจ้าง สอนภาษาอังกฤษ อายุ 30 ปี ล่วงละเมิดทางเพศในห้องพระครูช่วงพักกลางวัน อาศัยตอนครูคนอื่นไม่อยู่ออกไปทานข้าว เรียกเด็กมาเล่นนั่งตักแล้วกอดจูบลูบคลำใช้นิ้วแหย่เข้าไปในอวัยวะเพศ กระทำมานานเป็นปีตั้งแต่ ป.1 สั่งห้ามไปบอกใคร เผยประวัติเคยกระทำกับเด็กโรงเรียนอื่นก่อนจะย้ายมาเพราะไกล่เกลี่ยได้เลยไม่ถูกดำเนินคดีจนกระทั่งมาทำกับเด็กหญิงซ้ำอีกหลายคน
นางปวีณา กล่าวว่า ขอบคุณ พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ แสนวงศ์สิริ ผกก.สภ.หนองแค และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองแค ที่เร่งออกหมายจับและทำการจับกุมตัว นาย ก (นามสมมุติ) ผู้ต้องหาได้แล้ว พร้อมคุมตัวมาสอบสวนที่ สภ.หนองแค จะคุมตัวไปฝากต่อศาลในวันที่ 26 ส.ค. 68 นี้ พร้อมคัดค้านการประกันตัว ในส่วนของ ด.ญ.ผู้เสียหายทั้ง 3 คน นางปวีณา จะประสาน ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. เพื่อย้ายโรงเรียนตามความประสงค์ของแม่เด็กผู้เสียหายทั้ง 3 คน และประสานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ได้รับเงินเยียวยา
นางปวีณา กล่าวว่า และจะประสาน นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี และนายปภาวิน พื้นชมภู หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เยี่ยมบ้าน ขณะเดียวกันวันนี้ที่ปวีณาฯจะติดตามคดี ผกก.สภ.หนองแค และมูลนิธิฯปวีณาฯจะให้การช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กผู้เสียหายทั้ง 3 คนร่วมกับ พมจ. , พม. จ.สระบุรี อย่างใกล้ชิดต่อไป
นางปวีณา กล่าวว่า คดีนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา แม่เด็กหญิง 3 ราย 3 ครอบครัว เดินทางจาก จ.สระบุรี ร้องทุกข์ต่อ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี แจ้งว่า ลูกสาวของตนทั้ง 3 คน ได้แก่ ด.ญ.เอ ด.ญ.บี และด.ญ.ซี (ทั้งหมดนามสมมุติ) อายุ 7 ขวบเท่ากัน เป็นนักเรียนชั้นป.2 เรียนห้องเดียวกันในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จ.สระบุรี เด็กหญิงทั้ง 3 คนถูก นาย ก (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ ล่วงละเมิดทางเพศในห้องพักครูหลายครั้งตั้งแต่ ป.1 โดย นาย ก อาศัยช่วงพักกลางวันที่ครูคนอื่นๆออกไปทานข้าวข้างนอกไม่มีใครอยู่ เรียกเด็กเข้าไปในห้องพักครูให้เด็กนั่งตักแล้วกอดจูบลูบคลำใช้นิ้วแหย่เข้าไปในอวัยวะเพศก่อนสั่งห้ามไปบอกใคร ถูกกระทำมานานถึง 1 ปี ล่าสุดลูกถูกกระทำวันที่ 7 ก.ค.68
แม่ของด.ญ.เอ กล่าวว่า ที่ผ่านมาลูกไม่กล้าบอกแม่ แต่แม่มารู้เรื่องจากเด็กรุ่นพี่ในโรงเรียนที่คุยกันถึงได้มาถามลูกจนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังทราบเรื่องแม่ 3 คนได้เข้าพบแจ้งเรื่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบซึ่งแม่ได้ทราบว่า นาย ก (นามสมมุติ) เคยมีประวัติล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนหญิงที่เคยสอนในโรงเรียนอื่นก่อนจะย้ายมาที่โรงเรียนนี้ แต่ไม่ถูกดำเนินคดีเพราะมีการไกล่เกลี่ยเบื้องต้นผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีคำสั่งย้ายนาย ก ไปช่วยงานที่อื่นและตั้งกรรมการสอบสวน
จากนั้นแม่ทั้งสามคนได้พาลูกสาวเข้าแจ้งความที่ สภ.หนองแค เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่ง ด.ญ.ทั้ง3คน ไปตรวจร่างกายแล้วแพทย์ระบุว่า พบรอยฉีกขาดใหม่ที่เยื่อพรหมจรรย์ แม่ทั้ง3 คนต้องการดำเนินคดีกับนาย ก ให้ถึงที่สุด เกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเดินทางมาขอให้มูลนิธิปวีณาฯติดตามคดีให้ได้รับความเป็นธรรม
หลังรับเรื่อง นางปวีณา ได้ประสาน พ.ต.อ.สุรเชษฐ์ แสนวงศ์สิริ ผกก.สภ.หนองแค นัดให้แม่ ด.ญ.ทั้ง3คน ไปพบ ผกก. เพื่อนัดสอบ สหวิชาชีพ หลังมีการสอบ สหวิชาชีพ เด็กให้การชัดเจน พนักงานสอบสวน สภ.หนองแค จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ นาย ก (นามสมมุติ) ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษในข้อหา อนาจารเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปี และพรากเด็กไปเพื่อกระทำอนาจาร ส่งศาล 26 ส.ค. 68 นี้