เจ้าหน้าที่เข้าช่วยระทึก! ชาวต่างชาติ เครียดจัด ใช้กรรไกรทำร้ายตัวเอง-ขู่กระโดดสะพานลอย
เวลา11.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ ไกรษร ร้อยเวรสองศูนย์ สภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งเหตุมีชายต่างชาติ ใช้กรรไกรทำร้ายตนเอง และพยายามจะกระโดดสะพานลอย คนข้ามหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสภ.คลองหลวง เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและเจ้าหน้าที่อาสาร่วมด้วยช่วยกัน
ที่เกิดเหตุพบชายต่างชาติเดินโวยวายอยู่บนสะพานลอย ในมือมีกรรไกรอยู่ และตามตัวมีบาดแผลที่ทำร้ายตนเอง และไม่ให้คนเข้าใกล้เด็ดขาด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงกั้นไม่ให้ประชาชนข้ามสะพานลอย เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเจรจาเพื่อให้ผู้ก่อเหตุเย็นลงแต่ไม่มีท่าทีจะอ่อนลง
กระทั่งเจ้าหน้าที่พยายามเดินขึ้นไปด้านบนสะพานลอยเพื่อเจรจาแต่ชายดังกล่าวมีท่าทีหวาดระแวงและเดินออกไปนอกรั้วสะพานลอยด้านนอก เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องมีการปิดการจราจรช่องทางขวาสุดของถนนพหลโยธินขาออก และขาเข้าเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางรายอื่น หวั่นชายคลุ้มคลั่งกระโดดลงไปขณะรถขับผ่าน ส่งผลให้การจราจรถนนพหลโยธินขาเข้าและออกติดขัดนับ10ก.ม.
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกพ่วงจอดด้านล่างจุดที่ ชายคลุ้มคลั่งยืนอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกระแทกพื้นหากกระโดดลงไปด้านล่าง ก่อนจะเข้าจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุดพร้อมด้วยอาวุธซึ่งเป็นกรรไกร1ด้าม เบื้องต้นจากการสอบถามทราบว่าเป็น ชายสัญชาติตูนีเซีย อายุประมาณ 37 ปี ไม่ทราบชื่อ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูมีการปฐมพยาบาลด้วยการทำแผลที่ข้อมือด้านซ้าย และที่หน้าอกมีรอยช้ำ จากการตรวจสอบพบว่ามีปัญหาชีวิตและอยากเดินทางกลับบ้าน ล่าสุดมีการช่วยเหลือนำส่งรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จากการสอบถาม ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ ไกรษร ร้อยเวรสองศูนย์ สภ.คลองหลวง บอกว่า ได้รับแจ้งศูนย์วิทยุสภ.คลองหลวงว่ามีชายคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวเองอยู่บนสะพานลอยหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง จึงมาตรวจสอบก็พบกับชายต่างชาติยืนเดินไปเดินมาแล้วไม่ยอมให้ขายเข้าใกล้พร้อมกันนี้ยังได้ใช้กรรไกรทำร้ายตนเองอยู่ตลอด
ส่วนเจ้าหน้าที่อาสาร่วมด้วยช่วยกันที่ขึ้นไปเกลี้ยกล่อมในช่วงแรกบอกว่าตนเองขึ้นไปพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้เขาลงมาแต่เขาบอกว่าไม่ต้องเข้ามาใกล้และในมือก็มีกรรไกรทำร้ายตนเองเลือดออกตามร่างกายจำนวนมาก
ด้านอาสาตำรวจบอกว่า เมื่อตนขึ้นไปก็พยายามสอบถาม เขาบอกว่าเครียด เพราะต้องการที่จะกลับบ้านเขาอยู่ประเทศตูนิเซีย จากนั้นก็ยังให้การวกไปวนมา ถึงได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาไม่ได้ที่ร่วมกตัญญูเข้าชาร์จตัวเอาไว้ไ ด้จะได้นำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อรักษาตัวและจะติดตามญาติมาสอบถามต่อไป