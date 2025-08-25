สาวท้องแก่ สอบภาค ค ครูผู้ช่วย เจ็บท้องใกล้คลอด จนท.รุดสอบสัมภาษณ์ถึงรพ.
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)หนองบัวลำภู นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ในนามประธานสนามสอบฯ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 3 อัตรา 3 วิชาเอก คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
โดยมีผู้สมัครและมีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข จำนวน 176 ราย ขาดสอบ 2 ราย และ ผ่าน ภาค ก และภาค ข และสอบผ่าน มีสิทธิเข้ารับการประเมินในภาค ค ซึ่งจะต้องทำการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 75 ราย แยกเป็นวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 38 ราย วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 30 ราย และวิชาเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา จำนวน 7 ราย
โดย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ในจำนวนผู้สอบผ่าน วิชาเอกภาษาไทย นั้นได้มีผู้เข้าสอบที่ตั้งครรภ์กำลังรอจะคลอด 1 ราย ซึ่งได้เดินทางเข้าห้องพักรอคลอดอยู่ที่ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จำนวน 1 ราย เป็นพนักงานราชการ อยู่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ทาง คณะกรรมการ ได้ เดินทางไปทำการสอบสัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ในการสอบครั้งนี้มี นายพรชัย จันทะคุณ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 พร้อม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ ร่วมลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินการจัดสอบ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมสังเกตการณ์
มาสอบในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 พอดี ก่อนสอบก็ได้พูดกับลูกในท้องว่า ขอสู้ไปด้วยกัน ขอให้แม่สอบให้ผ่าน สอบให้เสร็จก่อนถึงคลอด ก็พอดีได้ผ่าน ภาค ก.และ ภาค ข. ก็เร่งทำเอกสารในการที่จะ สอบภาค ค.ซึ่งก็ดีใจ ที่ผ่านการสอบ ภาค ก.และ ข. มาได้ และที่ผ่านมา ตอน สอบ ภาค ก.และ ข. นั้น ห้องสอบที่ตนเองสอบอยู่ที่ชั้น 3 ในวันสอบที่ 2 เดินขึ้นชั้น 3 ลำบาก ทาง คณะกรรมการก็ได้จัดสถานที่สอบให้ นั่งสอบคนเดียว ภายในโดมของโรงเรียน สำหรับลูกในท้องตอนนี้ยังน้ำหนักน้อย ทางหมอนัดจะทำการผ่าคลอดในวันพุธ ที่จะถึง พร้อมทั้งรอลุ้น การประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2568 นี้
