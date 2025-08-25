ตร.รวบ โชเฟอร์แอพพ์ดัง ล่วงละเมิดครูสาวต่างชาติในป่าละเมาะ ก่อนชิงมือถือหลบหนี เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม จากการที่ พ.ต.ท.กิตติพงษ์ หนูเพ็ง สารวัตร (สอบสวน) สภ. ถลาง จังหวัดภูเก็ตรับแจ้งความ จากหญิงสาว อายุ 28 ปี สัญชาติแอฟริกา อาชีพครูโรงเรียนเอกชน เมื่อ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ว่า ได้ถูกคนร้ายเป็นคนขับรถแอพพลิเคชั่นชื่อดัง ฉุดไปข่มขืนกระทำชำเรา บริเวณป่าละเมาะ ในพื้นที่ซอยสมบูรณ์ทรัพย์ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สืบเนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับกลุ่มเพื่อนและขากลับได้ใช้บริการ แอพพลิเคชั่นชื่อดังเรียกให้รถมารับไปส่งเพื่อนในซอยสมบูรณ์ทรัพย์ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ก่อน จากนั้นจึงให้รถไปส่งยังที่พักในพื้นที่ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างทางกลับที่พัก ได้ถูกคนร้ายที่เป็นคนขับรถแอพพลิเคชั่นฉุดไปข่มขืนในป่าละเมาะข้างทาง ก่อนที่จะชิงเอาโทรศัพท์มือถือหลบหนีไป จนกระทั่งมีพลเมืองดี มาพบเห็นจึงประสานตำรวจเข้าช่วยเหลือ ตอนนั้นยังรู้สึกตกใจกลัวหวาดผวากับเหตุการณ์ จึงไม่ได้ให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพาไปส่งถึงที่พัก และสามารถตั้งสติได้แล้ว จึงเดินทางมาที่โรงพัก สภ.ถลาง เพื่อแจ้งความเอาผิดกับคนร้ายรายนี้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ถลาง ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลถลาง จากนั้นทำการสืบสวนสอบสวนหาเบาะแสเพื่อติดตามจับกุมคนร้ายรายนี้
ต่อมา วันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ถลาง รวบรวมพยานหลักฐานสามารถขอหมายจับและนำกำลังเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ ในวันนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ อ้างว่าเหตุ เกิดเพราะ ผู้โดยสารไม่มีเงินจ่ายค่าโดยสาร
ขณะที่ตำรวจยังรอผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลเพื่อประกอบสำนวนคดี ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับพิกัด ‘ART ROCK’ ร่องรอยมนุษย์ 2 พันปีที่ ‘ถ้ำตากึง’
- ป.ป.ช.ตีตกข้อกล่าวหา ‘อดีตนายก ทต.บ่อไทย’ จ.เพชรบูรณ์ ปมเปิดใช้งานศูนย์เด็กเล็ก ชี้ไม่มีมูล
- กองบัญชาการชายแดนฯ ถกกองทัพบกเขมร แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เตรียมพร้อมประชุมRBC เม.ย.ปีหน้า
- ทบ.เตรียมกำลังพล-ยุทโธปกรณ์-หน่วยแพทย์ รับมือพายุ’คาจิกิ’เข้าพื้นที่จ.น่าน