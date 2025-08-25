กองบัญชาการชายแดนฯ ถกกองทัพบกเขมร แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เตรียมพร้อมประชุมRBC เม.ย.ปีหน้า
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับภูมิภาคทหารที่ 5 กองทัพบกกัมพูชา จัดประชุมหารือความร่วมมือส่วนภูมิภาค สมัยวิสามัญ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมี พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานฝ่ายไทย และพลโท แอ๊ก ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา เป็นประธานฝ่ายกัมพูชา
ร่วมด้วย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.จันทบุรี,รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด,นายซก ลู ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง, โดย รักษาการ ผู้ว่าจังหวัดโพธิสัตว์ ,บาน ศรีมอม ผวจ. ไพลิน และหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา เข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมย้ำความตั้งใจร่วมกันในการรักษาสันติภาพชายแดน ยึดแนวทางสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและหลีกเลี่ยงการปะทะ พร้อมทั้งเห็นพ้องว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนหรือข่าวปลอมที่อาจสร้างความตึงเครียด
โดยทั้งสองฝ่ายยังตกลงเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญ เช่น การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม การตั้ง “กลุ่มประสานงาน (CG)” และการพิจารณาจัดตั้ง “คณะกรรมการชายแดนระดับตำบล (TBC)” เพื่อสร้างความร่วมมือทุกระดับ รวมถึงการร่วมมือป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ยาเสพติด หรือการค้ามนุษย์
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เตรียมการสำหรับการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ในเดือนเมษายน 2569 ที่จังหวัดจันทบุรี และกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละครั้ง ผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเดินหน้าความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง สะท้อนเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศ ที่จะใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา และสร้างบรรยากาศความเป็นมิตรบนพรมแดนไทย–กัมพูชา