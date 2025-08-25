ศาลอุทธรณ์ แก้โทษจำเลย คดี นรต.โดดร่มไม่กาง คุก 4ปี เป็น 3 ปี ไม่รอลงอาญา พ่อจ่อยื่นฎีกา

ศาลอุทธรณ์ แก้โทษคดี นรต.โดดร่มไม่กาง คุก 4ปี เป็น 3 ปี ไม่รอลงอาญา พ่อจ่อยื่นฎีกา
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 อ่านคำพิพากษาศาลอุทรณ์คดี พลร่มนักเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นที่ 69 แล้วเกิดอุบัติเหตุร่มไม่กาง นรต. เสียชีวิต 2 คน เพิ่มโทษคดี 157 บางรายเพิ่มจำคุก บางรายลดโทษเหลือ 3 ปี 4 เดือน บิดาติดใจเหตุบรรเทาโทษ ทนายอนันต์ชัยเผยโจทย์ขอยื่นฎีกา
จากเหตุการณ์การฝึกหลักสูตรพลร่มนักเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นที่ 69 ที่ค่ายนเรศวร จ.เพชรบุรี แล้วเกิดอุบัติเหตุร่มไม่กาง ส่งผลให้ นรต.ชยากร พุทธชัยยงค์ หรือน้องโยโย่ และ นรต.ณัฐวุฒิ ติรสุวรรณสุข หรือน้องฟิว เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 มี.ค.57
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2565 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 จ.สมุทรสงคราม ได้ยกคำร้องคดีความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 7 โจทก์ และนายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความ นายสาธร พุทธชัยยงค์ บิดาของนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) ชยากร พุทธชัยยงค์ หรือน้องโยโย่ เป็นโจทก์ร่วม ยื่นศาลอุทรณ์นั้น
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 จ.สมุทรสงคราม ได้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทรณ์คดี หมายเลขดำที่ อท 17/2563 ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 7 โจทก์ และ นายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความ นายสาธร พุทธชัยยงค์ บิดาของนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) ชยากร พุทธชัยยงค์ หรือ น้องโยโย่ เป็นโจทก์ร่วม กับ ร้อยเอกกณพ อยู่สุข จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 9 ราย ประกอบด้วย
นายสมชาย จำเลยที่ 2
จ่าเอกกีรดิต จำเลยที่ 3
นายรัชเดช จำเลยที่ 4
นายวัชรพงษ์ จำเลยที่ 5
พ.ต.อ.อโนทัย จำเลยที่ 6
พ.ต.อ.ประพงษ์ จำเลยที่ 7
ร.ต.อ.พิพัฒน์ จำเลยที่ 8
นายสุพร จำเลยที่ 9
ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย รับอันตรายสาหัส ป.อาญา มาตรา 83, 86, 157, 291, 300 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 3, 11
ต่อมาเวลา 08.45 น. นายสาธร และ นายอนันต์ชัย ได้เดินทางมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 จ.สมุทรสงคราม ด้วยรถเบนซ์สีขาว ทะเบียน 8กด5441 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนจะเดินเข้าไปในศาลเพื่อฟังคำพิพากษา
นายอนันต์ชัย กล่าวว่า คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 31 มี.ค.2557 สืบเนื่องจาก สลิงที่นำมาติดตั้งบนเครื่องบินไม่ใช่ของแท้ที่ใช้กับเครื่องบินลำที่เกิดเหตุ ก่อนกระโดดร่มกองบินตำรวจ ได้ตรวจสอบด้วยการใช้ผ้ารูดไปที่สลิง พบว่าผ้าขาด แล้วพบว่าสลิงเกิดความเสียหายจะต้องเปลี่ยน ขณะที่กองบินตำรวจมีสลิงของแท้จากประเทศสเปน จำนวน 2 เส้น เส้นละ 98,000 บาท และเก็บไว้ในสต๊อกของกองบินตำรวจ ซึ่งสามารถนำติดตั้งบนเครื่องบิน
นายอนันต์ชัย กล่าวว่า แต่กองบินตำรวจไม่ได้เอาของแท้มาเปลี่ยนบนเครื่องบินลำที่เกิดเหตุ แต่บริษัทอุตสาหกรรมการบินกลับให้เจ้าหน้าที่ไปหาสลิงตามท้องตลาดมาใส่ เป็นของปลอมเส้นละ 4,800 บาท มาติดตั้งแทน จึงทำให้ไม่มีมาตรฐาน รวมทั้งการซ่อมไม่มีมาตรฐาน โดยดัดแปลงนำสลิงดังกล่าวมาตัดและเจียให้ปลายแหลมไปใส่กับหัวยึดเดิม แล้วนำไปติดตั้งบนเครื่องบิน
นายอนันต์ชัย กล่าวว่า เมื่อนักเรียนนายร้อยตำรวจกระโดดลงมาปกติ สลิงจะดึงฝาร่มเปิด แต่เมื่อสลิงเป็นของปลอมไม่ได้มาตรฐาน ทำให้สลิงหลุดมาทั้งพวง เป็นสาเหตุให้ร่วมไม่กาง นักเรียนนายร้อยตำรวจตกลงมาเสียชีวิต จากกรณีดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นแน่นอน คดีนี้ส่งมาที่ศาลทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงส่อให้เห็นแล้วว่า “ทุจริตและประพฤติมิชอบ” จะด้วยประมาทเลินเล่อ หรือด้อยคุณภาพในการซ่อม หรือมีการทุจริต ต้องรอฟังคำตัดสิน แต่ปัญหาเกิดจากสลิงนี้แน่นอน
ต่อมาเมื่อเวลา 12.06 น. นายสาธร และนายอนันต์ชัย ทนายความ ได้เดินออกจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ก่อนจะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
นายอนันต์ชัย กล่าวว่า หลังจากศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกคนละ 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา หลังจากนั้นมีการยื่นอุทธรณ์ ต่อมา นายวัชรพงษ์ จำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นผู้จัดซื้อลวดสลิงกับเอกชน และ พ.ต.อ.ประพงษ์ จำเลยที่ 7 ได้เสียชีวิต ศาลจึงจำหน่ายคดี เหลือพิจารณาจำเลยที่ 1, 2, 3, 4, 6, 8 และที่ 9
ซึ่งวันนี้ ศาลฯได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งถือว่านานมาก โดยศาลอุทธรณ์ได้ พิจารณาว่าการกระทำผิดของจำเลยที่ 2, 3, 4, 6, 8 และที่ 9 เป็นการกระทำต่อความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามกฎหมายที่มีโทษหนักสุด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90
โดยจำเลยที่ 2, 3, 4 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291(เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด จำคุกคนละ 5 ปี
จำเลยที่ 8 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157(เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 5 ปี
จำเลยที่ 9 ให้ลงโทษตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 11 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 5 ปี
การไต่สวนของจำเลยที่ 2, 3, 4, 8 และ 9 เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละ 1 ใน 3 คงจำคุก คนละ 3 ปี 4 เดือน
ส่วนจำเลยที่ 6 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157(เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 6 ปี และ จำเลยที่ 1 ยกฟ้อง เนื่องจากไม่มีส่วนร่วมในการประมาท
นายสาธร กล่าวภายหลังศาลตัดสินว่า ตนขอแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเกี่ยวกับคดี ซึ่งตนเคารพในคำพิพากษาของศาล อย่างจริงใจ ในศาลชั้นต้นจำคุกคนละ 4 ปี เท่ากัน แต่ศาลอุทธรณ์ มีการเพิ่มโทษเป็น 5 ปี แต่มีเหตุบรรเทาโทษ เหลือ 3 ปี 4 เดือน ซึ่งถ้าเทียบกับศาลชั้นต้น ถือว่าโทษเบาลง ซึ่งด้วยความเคารพในคำพิพากษาของศาลแต่ตนเห็นต่าง คือ ในการสืบพยาน 10 นัด 10 วัน 50 วัน มีนายอนันต์ชัย เพียงผู้เดียวตนเข้าร่วมฟังการสืบพยานทุกนัดทุกคน
ตนยังคาใจว่า ทนายอนันต์ชัยได้สอบถามจำเลยว่า ใครเป็นผู้ตัดสลิงเพราะยาวไป และเจียสลิง เพราะใหญ่ไป รวมทั้ง ถามว่ามีสลิงของแท้อยู่ทำไมไม่มีใครนำมาติด แต่ทั้ง 2 คำถามจำเลยทุกปาก เงียบไม่ตอบคำถามทั้ง 2 คำถาม ใช้วิธีดื้อเงียบ จนศาลท่านบอกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวศาลมีดุลพินิจเอง ตนจึงเห็นว่าโทษเบาลง ไม่สมกับที่จำเลย ไม่ตอบคำถามทั้ง 2 ข้อ จึงไม่ควรมีเหตุบรรเทาโทษ ซึ่งจากนี้ไปจะยื่นฎีกาให้มีโทษสูงสุด 10 ปี
ส่วนที่ 2 ต้องขอบคุณทนายอนันต์ชัย ที่ทำคดีนี้มาคนเดียวทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา 10 นัด 10 วัน พยาน 50 ปาก ทนายอนันต์ชัย เป็นทนายฝ่ายโจทย์คนเดียว ที่สืบพยานทั้งหมด ตนจึงเรียนด้วยความตื้นตันใจว่า หลังจากคดีแพ่งจบแล้วศาลตัดสินให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและการบินไทยร่วมกันเยียวยาเป็นเงิน 7,400,000 บาท เศษ ทนายอนันต์ชัย ไม่ขอรับค่าวิชาชีพใดๆแม้แต่บาทเดียว บอกเพียงว่าขอทำคดีนี้เหมือนลูกชายตน เป็นลูกของทนายอนันต์ชัยเอง จึงขอบคุณทนายอนันต์ชัยอย่างเป็นทางการ
จากนั้น นายสาธร ได้มอบพวงมาลัยดอกมะลิและกระเช้าผลไม้ ก่อนจะกราบที่อกทนายอนันต์ชัยด้วยน้ำตาคลอเบ้าตา ก่อนที่ทั้ง 2 คนจะเดินทางกลับ