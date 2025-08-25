จับพิกัด ‘ART ROCK’ ร่องรอยมนุษย์ 2 พันปีที่ ‘ถ้ำตากึง’

จับพิกัด’ART ROCK’
ร่องรอยมนุษย์2พันปีที่’ถ้ำตากึง’
พิษณุโลกเปิดภาพร่องรอย ART ROCK ของมนุษย์สมัย 2 พันปีก่อน ที่ “ถ้ำตากึง” อ.นครไทย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด มั่นใจเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ หลุดขอบเดินสำรวจลาดตะเวนเชิงคุณภาพ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด อ.นครไทย ล่าสุดป้อนภาพ-พิกัดถึงมือสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัยแล้ว
นายมงคล คำสุข หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง เปิดเผยว่า “ถ้ำตากึง” ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เชื่อว่ายังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน เป็นช่องว่างหนึ่งในแผนที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยางจะต้องลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PARROL SYSTEM) ให้ครบ
กระทั่งวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบโดยบังเอิญ แต่ไม่ปล่อยผ่าน หรือมองข้ามความสำคัญของโบราณคดี เนื่องจากเคยมีความร่วมมือกับสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัยห้วง 1-2 ปีก่อน ที่เคยพบรอยโบราณดดีที่ผาประตูเมืองและอีกหลายผา จึงส่งภาพรายงานกลับหน่วยทันที ประเมินจากสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นสภาพป่าทึบและภูเขาหินทรายยุค 1-2 พันปีก่อน ซึ่งมีมนุษย์อาศัยอยู่ ในยุคโลหะ ก่อนเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ไทย พบรอยขีดบนผนังหินหรือถ้ำ เรียกว่า “ART ROCK”
นายมงคล คำสุข หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง รายงานว่า ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยางร่วมกันลาดตระเวนในพื้นที่ป่าขุนน้ำตอน-ป่าอ่างขอนแก่น-ป่าถ้ำตากึง อยู่ในท้องที่ ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ผลการลาดตระเวนค้นพบแหล่งธรณีพิเศษ ซึ่งเป็นโบราณคดีแห่งใหม่ชื่อ “ถ้ำตากึง” เป็นป่าต้นน้ำแควน้อย ถือเป็นการค้นพบสำคัญ น่าจะนำไปสู่การศึกษาและสำรวจทางโบราณคดี/ธรณีวิทยาในอนาคตได้
นายมงคลกล่าวด้วยว่า ล่าสุดได้นำภาพถ่ายโบราณคดีแห่งใหม่ รอยขีดของ “ถ้ำตากึง” ไปยังสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัยเรียบร้อยแล้ว รอการตอบกลับ หรืออธิบายเบื้องต้นว่าเป็นอย่างไร ก่อนจะเดินสำรวจพื้นที่จริงอีกครั้ง การลาดตระเวนค้นพบแหล่งธรณีวิทยา/โบราณคดี พบรอยขีดและรอย 3 นิ้ว
“ถ้ำตากึงถือว่าสภาพสมบูรณ์ แม้จะมีร่องรอยน้อยไปนิดแต่ก็เป็นของใหม่เพิ่งเคยเจอ อยู่ห่างที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดประมาณ (ระยะขจัด ไม่รวมปีนเขา) 2 กิโลเมตร สามารถเดินไปกลับได้ในวันเดียว ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง เพียงแต่ไม่มีทางเดินรอยเท้าต้องใช้จีพีเอสจับพิกัดเท่านั้น”
นายเสกสันต์ ลอมแปลง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก เปิดเผยว่า ปี 2567 ทางศิลปากรที่ 6 ได้มาสำรวจทางโบราณคดีที่บ้านน้ำเลา ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย พบแหล่งโบราณคดีมีรอยขีด ไปศึกษาแล้ว ส่วนการค้นพบ “ถ้ำตากึง” เป็นของใหม่อยู่ในป่าผืนใหญ่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัดรอยต่ออุทยานน้ำตกชาติตระการ รอยต่อพื้นที่ป่าขุนน้ำตอน-ป่าอ่างขอนแก่น-ป่าถ้ำตากึง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำแควน้อย ย่อมเป็นถิ่นฐานอาศัยของชุมชนอายุประมาณ 2 พันปี ซึ่งต้องรอให้กรมศิลปากรสำรวจทางโบราณคดีต่อไป