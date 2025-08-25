ลูกชาย อลงกต อดีตขรก. แจ้งความสภ.ผักไห่ กังวลพัวพันบัญชีมูลนิธิ เผย เคยมีจ.ม.ชื่อพระส่งมาบ้าน
จากกรณีกรณีชื่อ หลวงพ่ออลงกต หรือ “อลงกต พูลมุข” ซ้ำกับ “นายอลงกต พลมุข” อดีตข้าราชการ ชาว อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เสียชีวิตไปแล้ว รวมทั้งวันเดือนปีเกิดก็ยังตรงกัน ต่างกันเพียงปีเกิด นอกจากนี้ยังพบว่า มีการทดลองโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน “นายอลงกต” ชาวอยุธยาที่เสียชีวิตไปแล้ว กลับพบบัญชีปลายทางเป็นกองทุนรับบริจาคของ “วัดพระบาทน้ำพุ” ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับ นาย พจ อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นลูกชาย ของนายอลงกต พลมุข ที่บ้านพัก ใน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
นาย พจ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองได้ทราบเรื่อง จากทางข่าวเมื่อวานซึ่งเดินทางไปทำบุญร้อยวันยายที่จังหวัดราชบุรี หลังจากทราบเรื่องช่วงเย็นก็เดินทางกลับมาที่ บ้านพักซึ่งอยู่อำเภอผักไห่ และได้ปรึกษากับทางครอบครัวจึงได้ตัดสินใจ เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้กับ พ.ต.ท กำพล. กันธิยะ สว .( สอบสวน)สภ. ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ไว้เป็นหลักฐาน ที่ชื่อของพ่อ รวมถึงเลข 13 หลักบัตรประชาชนของพ่อ มีความเชื่อมโยงกับ หมายเลขบัญชีรับบริจาค บัญชีกองทุนอาทรประชานาถ ตนเองเกรงว่าจะทำให้เกิดความเสียหายจึงลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป โดยในวันพรุ่งนี้ (26 ส.ค.) จะเดินทางไปที่กองปราบเพื่อไปแจ้งความ ให้ทางกองปราบดำเนินการอีกขั้นตอนหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดเรื่องราว ก็ยังไม่มีใครโทรมาหา ก็มีแต่ผู้สื่อข่าว และก็ทราบข่าวจากข่าว ถึงความคืบหน้า
“พ่อไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย ตอนมีชีวิตอยู่ ส่วนบัตรประชาชนพ่อ ก็จะใช้แค่บัตรข้าราชการอย่างเดียว เพิ่งจะมาทำบัตรประชาชน แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรจนมาเป็นข่าว มีเลขบัตรประชาชนพ่อ ไปพัวพันกับบัญชีจึงได้ไปแจ้งความเพื่อความสบายใจของครอบครัว ตั้งแต่ก่อนจะเกิดเรื่องราวก็มีเรื่องเอะใจแค่เรื่องเดียวคือมีจดหมาย ค่าบริการโทรศัพท์ที่เป็นชื่อพระ ส่งมาที่บ้าน แต่ก็แค่สงสัย นิดหน่อย ไม่ได้ติดใจอะไรมากมาย เพราะชื่ออาจจะซ้ำกันก็ได้”