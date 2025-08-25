นอภ.สั่งคุมเข้ม เลือกตั้ง ผญบ.มวกเหล็ก ทนายเดชาลั่น! หากผู้ร้องไม่พอใจ เตรียมยื่นศาลปกครองต่อ

นายอำเภอสั่งคุมเข้ม เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านมวกเหล็ก ชาวบ้านผวาหวั่นทุจริตซ้ำ วอนเจ้าหน้าที่ช่วยจับตา ทนายเดชาลั่น! หากผู้ร้องไม่พอใจ เตรียมยื่นศาลปกครองต่อ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีการร้องเรียน การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคมนี้
ล่าสุด นายผล คำพันธ์ อายุ 58 ปี ตัวแทนชาวบ้าน เปิดเผยว่า อยากให้ทางราชการดูแลเรื่องการเลือกตั้ง เกรงจะทุจริตการเลือกตั้งเหมือนที่ผ่านมา ยอมรับว่าไม่ไว้วางใจ เนื่องจากข้าราชการไม่เป็นกลาง
นางสาวอ้อยทิพย์ ปานสอาด นายอำเภอมวกเหล็ก กล่าวว่า กระบวนการสอบสวนจากครั้งก่อนไม่ได้หยุดชะงัก แม้ผู้ถูกร้องจะลาออกไปแล้วก็ตาม ในระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทางผู้ใหญ่บ้านที่ถูกคัดค้านก็ได้มายื่นหนังสือลาออก แต่อำเภอก็ได้อนุญาตให้ลาออก แต่กระบวนการการสอบข้อเท็จจริงก็คือยังดำเนินการต่อจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีพฤติการณ์ที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ จะรายงานไปที่จังหวัดสระบุรีได้ทราบต่อไป
“ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพื่อตัดข้อกังวลของพี่น้องประชาชน เรื่องของความเป็นกลางของคณะกรรมการ ได้ใช้ข้าราชการสังกัดอำเภอ ไม่ได้ใช้ของ อปท. พร้อมกำชับให้ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยเฝ้าระวังหน้าหน่วยอย่างเข้มงวด และเปิดโอกาสให้ผู้สังเกตการณ์ของผู้สมัครและประชาชนทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตา ข้อบกพร่องที่ผ่านมาเราก็จะเข้มงวดมากขึ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ครั้งนี้คงจะไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดช่องว่างที่จะทำให้เกิดการกระทำผิดระเบียบของการเลือกผู้ใหญ่บ้านได้อีก”
ในส่วนของความคืบหน้าทางคดี ทนายเดชา กิตติสิทยานันท์ ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ร้องเรียน ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้เรื่องอยู่ในชั้นของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเพื่อทำการตัดสินชี้ขาด โดยทนายเดชา เปิดเผยว่า ทางอำเภอได้ทำการสอบสวนผู้ถูกร้องเรียนจนเสร็จสิ้น และส่งรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเพื่อตัดสิน หากตัดสินว่าผิดจริง จะสอบถามไปยังผู้ร้องว่าพอใจในคำตัดสินหรือไม่ หากพอใจก็จะยุติเรื่องราว แต่ถ้าไม่ก็จะรวบรวมหลักฐานยื่นต่อศาลปกครอง เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป