อบจ.นครปฐม สกัดไข้หวัดใหญ่ระบาด ระดม 36 รพ.สต. ปูพรมฉีดวัคซีนฟรี
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ระบาด และเป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบได้บ่อยในประชากรทุกกลุ่มอายุ อาการแสดง มีตั้งแต่อาการไข้น้ำมูกไหล จนถึงภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรังและผู้มีโรคอ้วน มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และบางรายถึงแก่ขีวิต ซึ่งพบว่า นครปฐมมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากเป็นอันดับ 8ของประเทศ โครงการป้องกัน แก้ไข และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจึงผุดขึ้น เพราะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่เพียงพอต่อคนนครปฐม
ล่าสุด นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวถึงโครงการ วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงนี้ ว่าอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568)นี้ สาเหตุจากนครปฐมได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอต่อความต้องการ คณะผู้บริหารจึงได้หารือกัน แล้วให้ รพ.สต.ทั้ง 36 แห่งในสังกัด ไปสำรวจจาก 7กลุ่มเสี่ยง พบว่ามีประชากรที่ต้องการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มากถึง 16,945 คน/โดส
นายจิรวัฒน์ กล่าวอีกว่า จากรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดนครปฐม มีอัตราผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูง ติดอันดันดับที่ 8ของประเทศ อัตราป่วย 390.17 ต่อประชาชนแสนคน และจากรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดนครปฐม สะสมมากถึง 9,732 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,055.67 ต่อประชากรแสนคน จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยในปี 2569 เพิ่มขึ้น 1.20 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2566
จากสถานการณ์ดังกล่าว พบว่า 3อำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ อำเภอพุทธมณฑล อำเภอดอดอนตูม และอำเภอกำแพงแสน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความหนาแน่นของประชากร สภาพแวดล้อม และปัจเจกบุคคล ซึ่งสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดนครปฐมยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันอัตราการป่วยเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะประชาชน 7กลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ความเสี่ยงในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประกอบกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทั้ง 36แห่ง มีความประสงค์ขอรับวัคชีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 16,945 คน/โดส เพื่อฉีดให้แก่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการ “วัคชีนสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสียงในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 17,000 โดส
เหล่านี้เป็นการทำงานเชิงรุกของเราในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประกอบกับ อบจ.เราได้รับการถ่ายโอนรพ.สต. 36 แห่งมาอยู่ในสังกัดอบจ. ซึ่งเป็นจุดแข็งของการบริการประชาชน ลดขั้นตอนระบบราชการที่รวมศูนย์อยู่ในส่วนกลาง การขอรับการสนับสนุนก็ล่าช้า ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะเราเคยผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 มาแล้ว และเราก็ให้การสนับสนุนวัคซีนในช่วงวิกฤตินั้นมา ประสบการณ์ โควิด-19 ทำให้เราต้องใส่ใจในเรื่องเหล่านี้มากขึ้น เพราะอบจ.นครปฐม ตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประชาชน และสุขอนามัยถ้วนหน้า ด้วยโครงการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่