หมอสุภัทร ย้ำ หากผิดระเบียบจริง ควรให้โอกาสชี้แจง ปมซื้อATK ขอบคุณชาวสะบ้าย้อยให้กำลังใจ

หมอสุภัทร ย้ำถ้าเห็นตนทำผิดระเบียบ ควรให้โอกาสชี้แจง ปมซื้อATK ขอบคุณชาวสะบ้าย้อยให้กำลังใจ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “หยัดยืน ฝืนสู้แรงลม” บทเพลงพี่จุ้ยดังสนั่นสะบ้าย้อย เมื่อวันเสาร์ มีโทรศัพท์หลายสายและ LINE จากลูกน้องที่โรงพยาบาล ถามย้ำๆมาว่า ”วันจันทร์หมอเข้าโรงพยาบาลใช่ไหม“ ผมตอบว่า ”เข้าแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์“ ก็ไม่ได้เอะใจ นึกว่า ลูกน้องถามมาเพราะมีงานค้างจำนวนมาก
พอวันอาทิตย์ถึงทราบว่า ชาวโรงพยาบาลและชาวสะบ้าย้อย จะจัดกิจกรรมให้กำลังใจตน เช้าวันจันทร์คือวันนี้ จึงเต็มไปด้วยกำลังใจ เสียงเพลงหยัดยืนของพี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง ดังกระหึ่ม ผู้คนหลากหลายกลุ่มในสะบ้าย้อยมาร่วมกิจกรรม
ตนถูกย้ายมาที่นี่ 2 ปี 6 เดือนแล้ว ทำงานไปตามภารกิจและความคิดฝัน ก็ไม่คิดว่าชาวสะบ้าย้อยหลากหลายกลุ่มจะมาให้กำลังใจอย่างคับคั่ง
ข้าราชการทุกคนแรกบรรจุก็มีไฟ อยากทำงาน อยากช่วยเหลือประชาชน พอทำงานไปซักช่วง ระเบียบต่างๆสร้างข้อจำกัด แนวปฏิบัติก็แข็งตัว เจ้านายก็มักจะสอนว่า “ รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี จะทำอะไรก็ให้คิดถึงชีวิตตนเองให้มากๆ” ผมก็ไม่แตกต่างกับคนอื่น ถูกสอนมาเช่นนั้น ผมจึงพยายามสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ข้อจำกัดของระเบียบ เพราะถ้าทำผิดระเบียบ ผมคงถูกเด้งไปนานแล้ว ไม่ต้องรอมาถึง 4 ปีนับจากวันที่บุกกรุง
ผมยังยืนยันว่า ภายใต้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มาตรา 56 (2) ง และหนังสือ ว115 และ ว120 ของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งระเบียบที่ออกตาม พรบ.พัสดุ 60 ข้อ 20 วรรค 1,2 คือระเบียบที่โรงพยาบาลจะนะและทุกโรงพยาบาลใช้ในการจัดซื้อ ATK ในครั้งนั้น
แต่เมื่อทางคณะกรรมการสอบสวนวินัยเห็นว่าผมทำผิดระเบียบ เอื้อเอกชน สร้างความเสียหายแก่รัฐอย่างร้ายแรง ก็ควรเปิดโอกาสให้ผมเข้าไปชี้แจงด้วยวาจา หรือถกแถลงกันด้วยวาจาให้ชัดเจน ซึ่งผมพร้อมครับ
ขอบคุณชาวสะบ้าย้อยและเครือข่ายต่างๆที่ให้กำลังใจตน และแพทย์ชนบท อย่างมากมายในทุกวัน