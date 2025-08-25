รวบแรงงาน เมียนมา 100 ชีวิต เดินเลาะป่า ข้ามฝั่งไทย เผยใช้เวลา 4 วัน ถึงเมืองกาญจน์
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า ขณะเดินลาดตระเวนพบรอยเท้าจำนวนมาก ลักษณะเดินตามกันเข้าไปในป่า คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มแรงงานต่างชาติเมียนมา จึงสะกดตามรอย
กระทั่งพบกลุ่มบุคคลทั้งชายหญิงหลบซ่อนตัวอยู่ที่ป่าเชิงเขาบริเวณศาลาแดง ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ บริเวณหมู่ 4 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ตำรวจจับกุมตัว รวม 100 คน ชาย 62 คน หญิง 38 คน มาพร้อมกระเป๋าสัมภาระ เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในกระเป๋า สอบสวนกลุ่มแรงงานให้การว่า เดินทางมาจากหลายเมืองของเมียนมา โดยมารวมตัวกันที่ อ.พญาตองซู จากนั้นมีผู้ชำนาญเส้นทางนำเดินข้ามชายแดนมาฝั่งไทย
เมื่อข้ามสำเร็จ ผู้นำพาเดินเลาะตามชายป่า หวังหลบด่านตรวจ ซึ่งกว่าจะมาถึงบริเวณจุดพักคอยต้องใช้เวลานานถึง 4 วัน แต่ระหว่างนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้เสียก่อน
ต่อมา เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.สังขละบุรี เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหาตัวขบวนการผู้ร่วมกระทำผิดอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง