กกล.บูรพา ตรวจจับสินค้าไทย ลอบส่งไปเขมร พบซอสปรุงรส-ยา-เสื้อผ้า อื้อ

กกล.บูรพา ตรวจจับสินค้าไทย ลอบส่งไปเขมร พบซอสปรุงรส-ยา-เสื้อผ้า-เครื่องสำอาง อื้อ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่ กกล.บูรพา กำลังลาดตระเวนในพื้นที่บ้านหนองปรือ หมู่ 7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบชาย 2 คน กำลังเข็นรถเข็น 2 คัน ที่บรรทุกกระสอบขนาดใหญ่เต็มคัน
เมื่อชายต้องสงสัยเห็นเจ้าหน้าที่ก็รีบทิ้งรถเข็นไว้ ก่อนจะวิ่งหนีข้ามคลองน้ำใสไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาอย่างรวดเร็ว เมื่อตรวจสอบสิ่งของในรถเข็นพบสินค้าไทยประเภทของอุปโภคจำนวนมาก เช่น ผงชูรส ยี่ห้ออายิโนะโมะโต๊ะ, น้ำตาลกรวดมิตรผล, ซอสพริกศรีราชา, นมข้นหวานยี่ห้อมะลิ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง: ครีมทาผิว CETAPHIL, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า Bioderma
ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร: ยาหม่องงาดำ, ยาอมแก้ไอ ตราตะขาบ 5 ตัว, ยาน้ำลดกรด ANTACIL GEL HH ยาสำหรับทารักษาอาการคัน TV LONE LOTION, ยารักษาโรค Torcozia 90 mg, ยาต้านฮอร์โมนเพศชาย Androcur 100 mg, ยารักษาโรค Amlopine, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BENISTA และ FENITA
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ: ชุดกีฬา ALO, POLO, MARDI, ชุดเดรสและกระโปรงแบรนด์หรู LOUIS VUITTON และ GUCCI, เสื้อ ADIDAS, เสื้อ POLO, กางเกง MARVEL, ชุดนอนลายชินจัง และลายดอกไม้, รองเท้าผ้าใบ ADIWEAR, รองเท้าสตรี และฟองน้ำดันทรง
อื่นๆ: หลอดบรรจุภัณฑ์ และแผงกันท่อไอเสีย YAMAHA
หลังตรวจยึด เจ้าหน้าที่นำสิ่งของทั้งหมดไปตรวจสอบอย่างละเอียดที่กองร้อยทหารพรานที่ 1204 ก่อนจะส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรอรัญประเทศ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการลักลอบนำสินค้าไทยส่งออกไปยังกัมพูชาครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นว่า สินค้าไทยยังเป็นที่ต้องการในกัมพูชาอยู่