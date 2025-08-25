เปิดบัญชีวัดพระบาทน้ำพุ เหลือ 10 ล้าน เผยอีก 4 ศพยังพิสูจน์ไม่ได้ สำนักพุทธฯ แจงปมใบสุทธิ พระอลงกต

วัดพระบาทน้ำพุเสียค่าปรับที่เก็บศพโดยไม่ได้รับอนุญาต 20,000 บาท จำนวน 20ศพ วัดมีเงินเหลือ 20 กว่าล้านบาท อีก2 ปี ไม่มีเงินเลี้ยงดูคนในวัดทั้งหมด
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นายสามารถ ศรีทรง รองปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปิดเผยถึงการฌาปนกิจศพที่ถูกดองไว้ว่า วันนี้ได้มีการพูดคุยกับท่านพระครูนวกรรมาธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดน้ำจั้น ซึ่งรักษาการณ์รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ สรุปว่าในขณะยังไม่สามารถที่จะตรวจสอบอัตลักษณ์ศพที่ถูกดองไว้ อีก 4 ศพ หลักฐานไม่ตรงกับที่ทางเจ้าหน้าที่ทางวัดพระบาทน้ำพุให้มา จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นใคร แต่ถึงอย่างไรก็จะดำเนินการฌาปนกิจศพ ที่สามารถตรวจสอบอัตลักษณ์ได้ไปก่อนภายในเร็วๆ นี้ สำหรับศพที่ยังไม่เผาก็จะดำเนินการเก็บใส่โรงไว้ก่อนเพื่อไม่ให้อุจาดตาประชาชนที่มาเห็นและทำตามกฎกระทรวงด้วย
วันนี้ทางวัดพระบาทน้ำพุได้นำเงินมาเสียค่าปรับสำหรับศพที่ถูกดองไว้ที่อาคารศาลาธรรมสังเวช จำนวน 20 ศพ ศพละ 1000 บาทเป็นเงิน 20,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนศพที่จะถูกฌาปนกิจที่ประชุมหากำหนดการอีกทีแต่ในเร็ววันนี้
นายสามารถ ยังเผยอีกว่า วันนี้ตนกับรักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุได้คุยกันว่า วัดพระบาทน้ำพุนั้นมีเงินอยู่ในบัญชี 10 ล้านบาทเท่านั้น เงินจำนวนนี้ไม่ใช่เยอะ ค่าใช้จ่ายภายในวัดพระบาทน้ำพุนั้นมากมาย มีบุคลากรภายในวัดจำนวน 200 คน ที่จะต้องใช้จ่ายวันละ 1 หมื่นบาท นี่เป็นค่าประกอบเลี้ยง เฉลี่ยหัวละ 45 บาทต่อคน รวมเดือนละ 1 หมื่นบาท สำหรับ ค่ากระแสไฟภายในวัดเดือนอีกเดือน ละ 4 แสนบาท
นายสามารถ ยังกล่าวอีกว่า นี่แค่เพียงวัดพระบาทน้ำพุเท่านั้น ยังไม่รวมค่าใช้โครงการธรรมรักษ์นิเวชน์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี มีบุคลากรอีกกว่า 400 คน ทางพระครูนวกรรมาธิวัฒน์ เปรยว่าถ้าเป็นเช่นนี้ จะเอายังไงกับวิถีชีวิตพนักงาน หรือบุคลากร รวมทั้งผู้ป่วยโรคเอดส์อีก จะทำยังกันถึงเวลานั้นอาจจะตัวใครตัวมัน
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี โดยพบกับ นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ซึ่งก็ได้เปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบใบสุทธิของหลวงพ่ออลงกต ว่า โดยธรรมเนียมถ้าจะบวชผู้บวชต้องไปให้ข้อมูลและแสดงตัวพร้อมหลักฐานยืนยันกับพระอุปัชฌาย์ จากนั้นจะทำสัทธิวิหาริก หรือบัญชีผู้บวชใหม่ ส่วนประเด็นการใช้ชื่อผู้อื่น ต้องดูวัตถุประสงค์ว่ามีเจตนาอะไร หากตรวจพบก็จะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในวันนี้ประเด็นนี้ยังไม่ค่อยชัดเจน จะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องทางทะเบียนราษฎรให้ความชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งการกรอกข้อมูลใบสุทธิในอดีตไม่มีให้ระบุเลข 13 หลัก และหากย้อนพูดถึงเรื่องเจตนา การนำข้อมูลคนอื่นมาใช้ ถือว่าไม่บริสุทธิ์ใช่หรือไม่ นายวีระ ตอบเพียงว่าใช่
ส่วนขณะที่มายื่นก็ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออลงกตมีหลักฐานอะไรมาให้ดู แต่คาดว่าน่าจะมีการยื่นหลักฐาน ประกอบการให้ข้อมูล แต่จะใช้คำว่าผิดพลาดตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ อย่างไรก็ตามต้องดูการให้ข้อมูลกับพระอุปัชฌาย์ และหากตรวจสอบว่าตั้งใจสวมข้อมูลคนอื่น ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย แต่ต้องปราชิกเลยหรือไม่ ขอไม่ตอบ
ส่วนมีการใช้เลข 13 หลักไปจัดตั้งกองทุน จะมีความผิดเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ก็ต้องดูว่าใครได้รับผลประโยชน์ และต้องไปดูเจตนาอีกครั้ง ส่วนใบสุทธิของพระที่นำไปใช้ธุรกรรม ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานไหนรับ อีกทั้งในบางครั้งอาจจะมีการนำหลักฐานอย่างอื่นประกอบคู่กันส่วนใบสุทธิใบเก่า ยังไม่ได้เห็นข้อมูลว่ามีการใช้เลขบัตรประชาชนใด
ในเวลา 14.30 น. ผู้สื่อข่าว ได้เดินทางไปยัง ห้องประชุมรัตนวาณิช ชั้น 5 อาคารสำนักงานสาธารณสุข จ.ลพบุรี ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเสวนาเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของผู้ติดเชื้อ เอสไอวี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายแพทย์ ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีเป็นผุ้ดำเนินการเสวนา ทั้งนี้ มีการสอบถาม ถ้ามีเหตุต้องยุบมูลนิธิธรรมรักษ์ ทางสาธารณสุขจะมีแผนการอย่างไร
เรื่องนี้ นพ.สาธารณสุข จ.ลพบุรี ได้กล่าว จะต้องแบ่งออกออกเป็น 3 ส่วน ที่ยากที่สุดคือ ส่วนที่ผู้ป่วยอยู่ในอาคารคนทำดีอวดผี ที่มีผู้ประมาณ 40 เตียง ที่ต้องดูแล ในส่วนที่ 2 คือกลุ่มคนที่ไม่สามารถจะไปไหนได้ เพราะเมื่อมารักษาตัวอยู่ที่วัด จนมีอาการดีขึ้น แต่ทางบ้านก็ยังไม่ยอมรับ ก็ต้องอาศัยอยู่กับวัดซึ่งก็มีจำนวนมาก ส่วนกลุ่มที่ 3 คือคนที่แข็งแรงสามารถไปไหนได้ ซึ่งกลุ่มนี้ก็หน่วยงานของรัฐก็จะพอดูแลได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กำลังดำเนินศึกษา และเข้าไปจัดระเบียบบ้างแล้ว
ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนวงศ์ นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าในขณะนี้ผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาตัวอยู่ภายในวัดพระบาทน้ำพุ และโครงการธรรมรักษ์แห่งที่ 2 อ.หนองม่วง ก็ได้รับยาต้านไวรัสจากโรงพยาบาลลพบุรีอยู่แล้ว และผู้ที่มีอาการดีขึ้นก็ควรที่จะกลับบ้านเพื่อไปดูแลตัวเองไม่ต้องมาอยู่ที่วัดและต้องการรักษาต่อที่ไหนก็ได้ที่เป็นหน่วยงานของรัฐดูแลก็สามารถรักษาได้หมด และปัจจุบันเป็นเอดส์รักษาได้ วัดต้องหยุดการโฆษณาเป็นเอดส์แล้วตาย เป็นเหตุที่จะให้การโฆษณานี้ มีคนนำเงินมาช่วย เพราะในขณะนี้เอดส์รักษาได้ โดยได้รับยาจากสาธาณสุขและขอให้สังคมยอมรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีว่าสามารถอยู่ร่วมกัน และใช้ชีวิต อย่างปกติ
บางที่ผู้ติดเชื้ออาจมีสุขภาพดีกว่า คนที่ไม่ติดเชื้อ เพราะผู้ติดเชื้อ จะต้องไปตรวจหาหมอบ่อย ๆ เมื่อเป็นโรคอะไรขึ้นก็จะรู้แต่เริ่มรักษาได้ทัน ซึ่งก็ผิดกว่าคนที่ไม่ติดเชื้อ ไม่เคยไปหาหมอตรวจ เมื่อมีอาการก็เป็นหนักแล้ว ก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี
