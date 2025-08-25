ตร.น้ำภูเก็ต จับกุม 3 หนุ่มอินเดีย ลักลอบทำ ‘ครัวเถื่อน’ บนเรือหรู

ตำรวจน้ำภูเก็ต จับกุมแก๊งอินเดียลักลอบทำครัวเถื่อนบนเรือหรู
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ ภูเก็ต พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ส.รน.3 กก.8 บก.รน. ออกตรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ท่าเทียบเรือฉลอง อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต พบชาวอินเดีย 3 รายลักลอบทำอาหารบนเรือหรูโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน
ผู้ถูกจับกุม ได้แก่ 1. Mr.Kumar (คูมาร์ ) อายุ 29 ปี สัญชาติ อินเดีย 2. Mr.Honey (ฮันนีย์) อายุ 34 ปี สัญชาติ อินเดีย3. Mr.Armanjot (อาร์มานจ็อท) อายุ 20 ปี สัญชาติ อินเดีย
ทั้งหมดรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายหน้าชาวอินเดียเพื่อมาทำอาหาร แลกกับค่าจ้างคนละ 700 บาท แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีเพียงหนังสือเดินทาง
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” ตามพระราชกำหนดฯ และส่งตัวดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง ต่อไป
ADVERTISMENT