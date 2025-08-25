บุกจับสึก พระนอกวินัย 5 รูป สุมหัวช่างเขียนสี เสพยางอมแงมในวัดเมืองสุพรรณ จนชาวบ้านร้อง

ฝ่ายปกครองด่านช้าง ลุยกวาดล้างพระนอกวินัย เสพยาเสพติดงอมแงม 2 วัด จับสึก 5 รูป ช่างเขียนสีในวัด อีก 1 ราย รวม 6 ราย
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ฝ่ายปกครองอำเภอด่านช้าง โดย นายแผน สุขแสวง นายอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้สั่งการ มอบหมายให้ นายหมวดเอก พิศุทธิ์ สรรธินาค ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ.ด่านช้าง สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดเฉพาะกิจฯ เข้าตรวจสอบวัดในอำเภอด่านช้าง จำนวน 2 วัด หลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนผ่านทางศูนย์ดำรงธรรม ว่ามีพระสงฆ์ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จนเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้าน ทนเห็นพฤติกรรมไม่ไหว
จากการตรวจสอบวัดที่ 1 ตั้งอยู่ใน ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จากการตรวจปัสสาวะ พระสงฆ์ภายในวัด ที่จำพรรษาอยู่ 6 รูป พบสารเสพติดในปัสสาวะพระสงฆ์ 2 รูป ส่วนวัดที่ 2 อยู่ใน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จากการตรวจสอบปัสสาวะพระสงฆ์ภายในวัด ที่จำพรรษา 7รูป พบสารเสพติดในปัสสาวะพระสงฆ์ 3 รูป และ พบช่างเขียนสีที่อาศัยอยู่ในวัดดังกล่าวมีสารเสพติด 1 ราย
ด้าน นายหมวดเอกพิศุทธิ์ สรรธินาค ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการกวาดล้างยาเสพติด No Drugs NoDealers ในการปฎิบัติการวันนี้ พระสงฆ์ ที่ตรวจพบสารเสพติด ยอมรับสารภาพว่าเสพยาเสพติดจริง จึงได้ดำเนินการตามขั้นตอน นำพระสงฆ์ และ ฆราวาส ที่มีสารเสพติดลาสิกขา เพื่อคัดกรองนำเข้าสู่ระบบ CBTX บำบัดรักษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและนำเข้าข้อมูลคัดกรอง โดยโรงพยาบาลด่านช้าง เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด
ฝากประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ถ้าพบผู้ขายหรือผู้เสพยาเสพติด ให้แจ้งมาที่ศูนย์ดำรงธรรม หรือ ผู้นำชุมชน ทางฝ่ายปกครองจะดำเนินการลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันที เพื่อให้ชุมชนปลอดยาเสพติด