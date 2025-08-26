คาจิกิ ทำนครพนมฝนหนักทั้งคืน น้ำท่วมชุมชนหลายชุมชน เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายลงโขง

คาจิกิ ทำฝนหนักทั้งคืน น้ำท่วมชุมชน อ.ธาตุพนม ระบายลงน้ำโขงไม่ทัน
ผลกระทบจากพายุ คาจิกิ ทำฝนตกหนักทั้งคืน น้ำท่วมขังเขตชุมชนเทศบาลตำบลธาตุพนม สาเหตุระบายลงน้ำโขงไม่ทัน ทางด้านเทศบาลตำบลธาตุพนม เร่งเสริมเครื่องสูบน้ำ ระบายลงน้ำโขง ส่วนระดับน้ำโขงพ้นจุดวิกฤติยังรับไหว มีปัญหาแค่การระบายช้า
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ผลกระทบจากพายุ คาจิกิ ส่งผลให้มีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เขตเทศบาลตำบลธาตุพนม ตามถนน รวมถึงชุมชน ต่างๆ เกิดปัญหาน้ำท่วมขังจากปัญหาระบายลงน้ำโขงไม่ทัน โดยล่าสุดเช้านี้ฝนหยุด แต่น้ำยังรอระบาย
ทางด้านนายขจรศักดิ์ นิตชิน นายกเทศบาลตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม ได้ระดมเจ้าหน้าที่ เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมการระบายลงน้ำโขง พร้อมลงพื้นที่สำรวจให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้เร็วที่สุดคาดว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีก
ส่วนระดับน้ำโขงพ้นจุดวิกฤต ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 8 เมตร ห่างจากจุดวิกฤติ เสียงล้นตลิ่งประมาณ 4 เมตร คือที่ 12 เมตร ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่หากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำรอระบายลงน้ำโขงไม่ทัน จึงเปิดท่วมขังพื้นที่ลุ่มตามชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ทางด้านจังหวัดนครพนม ประมาน หน่วยงานเกี่ยวข้อง ในพื้นที่เสี่ยงติดชายแดนน้ำโขง รวม 4 อำเภอ มี อ.บ้านแพง อ.ท่าอุเทน อ.เมือง และ อ.ธาตุพนม เฝ้าระวัง เสริมเครื่องสูบน้ำระบายลงน้ำโขง รับมือหากมีฝนตกหนักลงมาซ้ำอีก
ทั้งนี้ในช่วงเช้า สภาพอากาศที่นครพนม ยังคงมีฝนตกปรอย ๆ ทุกอำเภอปริมาณฝนตกสูงสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาวัดได้ 170.2 ม.ม. ที่อำเภอปลาปาก อำเภอธาตุพนม 134.0 มม.อำเภอเรณูนคร 133.8 มม. ส่วนที่อำเภอเมืองปริมาณฝนวัดได้ 111.8 ม.ม. ระดับน้ำโขงวัดได้ 8.32 เมตร เพิ่มขึ้น 32 ซม.ต่ำกว่าระดับวิกฤติเกือบ 4 เมตร โดยทางเทศบาลเมืองนครพนม เตรียม เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ริมแม่น้ำโขงเพื่อเตรียมระบายน้ำ หากมีฝนตกหนักจนระบายเองไม่ทันตลอด 24 ชม.คาดไม่ส่งผลกระทบมากนักเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังต่ำทำให้น้ำในลำน้ำสาขาต่าง ๆ เช่น
ลำน้ำสงคราม ห้วยทวย ห้วยบ่อ ห้วยบังอี่และอีกหลายสายซึ่งเป็นลำห้วยสาขาที่รับน้ำในพื้นที่แล้วไหลระบายลงแม่น้ำโขง ยังสามารถไหลระบายได้ทัน
รายงานจากสถานีอุตุนิยมวิทยา นครพนม อัพเดตสถานการณ์พายุเช้าวันนี้ พายุไต้ฝุ่น”คาจิกิ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (อ่าวเกี๋ย) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณแขวงบอลิคำไซ ประเทศลาว คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุ ดีเปรสชั่นเข้าปกคลุมประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ บริเวณจังหวัดน่านในช่วงเย็นวันนี้