ผู้ว่าเชียงราย สั่งเตรียมพร้อม รับมือพายุคาจิกิ ระดมเครื่องจักรกล-จนท. ช่วยจ.น่าน-แพร่
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีอิทธิพลของพายุคาจิกิ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้ทำให้ทางนายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ได้ทำการปล่อยแถวขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัย ประกอบด้วยรถบรรทุกและเคลื่อนย้ายผู้ประสบสาธารณภัย เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว รถผลิตน้ำดื่ม พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ 10 นาย เพื่อเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่ และพื้นที่เสี่ยงภัยในความรับผิดชอบในจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและรับมือกับพายุคาจิกิ ซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าพื้นที่ โดยว่าจะส่งผลกระทบในช่วงบ่ายหรือเย็นของวันนี้ โดยจังหวัดน่านที่จะเป็นจังหวัดแรกๆของภาคเหนือที่จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจากพายุก่อนจังหวัดอื่น
ขณะที่ทางนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ก็ได้มีการลงพื้นที่อำเภอเวียงแก่น เพื่อตรวจความพร้อมในการรับมือพายุ “คาจิกิ” ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคมนี้ โดยมีนายสุพจน์ ลังกาวีระนันท์ นายอำเภอเวียงแก่น พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงและการเตรียมการ ซึ่งอำเภอเวียงแก่นจะเป็นอำเภอแรกๆที่จะได้รับผลกระทบของจังหวัดเชียงราย และช่วงที่ผ่านมาก็เคยเกิดปัยหาน้ำป่าไหลหลากแล้วหลายครั้งในปีนี้
โดยเฉพาะจุดสี่แยกไฟแดงตลาดเทศบาลตำบลหล่ายงาวพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังหากมีฝนตกหนัก ซึ่งอำเภอได้เตรียมบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องจักรสาธารณภัยไว้พร้อมแล้ว พร้อมทั้งมีการประชุมซักซ้อมแผนช่วยเหลือ พร้อมจัดพื้นที่ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมเตรียมใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว รองรับได้กว่า 500 คน โดยทางโรงเรียนยืนยันความพร้อมในการดูแลประชาชน หากบ้านเรือนประสบภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
กำหนดให้ เทศบาลตำบลหล่ายงาวเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัย โดยนายกเทศมนตรีได้รายงานถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการจัดกำลังสนับสนุนในพื้นที่
ทั้งนี้ นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมการสนับสนุนและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหากเกิดเหตุไม่คาดคิดจากพายุไต้ฝุ่น “คาจิกิ” ในช่วงเวลาดังกล่าว หากอำเภอไหนมีความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถประสานตรงกับจังหวัด เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป