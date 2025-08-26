คาจิกิ ถล่มแล้ว ฝนหนักมาก น้ำเหืองล้นตลิ่ง พรมแดนไทยลาว จ.เลย เข้าท่วมหมู่บ้าน ถนนตัดขาด

คาจิกิ มาแล้ว ฝนหนักมาก น้ำเหืองล้นตลิ่ง พรมแดนไทยลาว จ.เลย เข้าท่วมหมู่บ้าน ถนนพังสะพานขาด
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน เนื่องมาจากพายุ คาจิกิ พัดผ่านทำให้สถานการณ์ฝนตกในจังหวัดเลย อย่างหนักตลอดทั้งคืนในหลายพื้นที่ ทำให้บางหมู่บ้านเริ่มมีน้ำป่าไหลทะลักลงแม่น้ำ ลำคลอง โดยเฉพาะบ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย น้ำป่าได้ไหลทะลักแม่น้ำเหือง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาว น้ำในแม่น้ำเหืองได้เพิ่มระดับขึ้น ผู้นำชุมชนได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชน ที่อยู่ใกล้ลำน้ำเหือง ให้เร่งขนย้ายข้าวของ และทรัพย์สินไว้ที่สูง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเหมืองแพร่นั้น น้ำเหืองได้ล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตร ถนนเข้าหมู่บ้านเหมืองแพร่ถูกตัดขาด เนื่องจากสถาการณ์จากที่มีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืน ทำให้ลำน้ำเหืองได้เพิ่มระดับขึ้น โดยมวลน้ำทั้งหมดได้ไหลมาอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ได้ไหลลงแม่น้ำเหืองทำให้มวลน้ำได้เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสะพานไม้ไผ่ข้ามระหว่างไทยและ สปป.ลาวถูกน้ำพัดเสียหายไม่สามารถสัญจรไปมาได้