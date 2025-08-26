ผู้ว่าฯสุรินทร์ เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว7แห่งสำรองอีก18แห่ง รองรับผู้อพยพสถานการณ์ชายแดนไม่ปกติ

ผู้ว่าฯสุรินทร์สั่งเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 7 แห่งและสำรองไว้อีก 18 แห่งรองรับผู้อพยพจากสถานการณ์ชายแดนที่ไม่ปกติ เร่งขออนุมัติกระทรวงมหาดไทยงบสร้างบังเกอร์หลบภัยชาวบ้านที่มีกำลังทรัพย์ก็เร่งสร้างบังเกอร์หลบภัยตามบ้านเรือนของตัวเอง
จ.สุรินทร์-วันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยสถานการณ์ตามพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์ ยังไม่มีความปกติและไม่น่าไว้ใจ เพราะกำลังทหารของทั้งสองฝ่ายยังตรึงกำลังอยู่ที่มั่นเดิม รวมทั้งมีการยั่วยุและลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดบนผืนแผ่นดินไทยของทหารกัมพูชา
ล่าสุด นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ได้มีคำสั่งถึงนายอำเภอเมืองสุรินทร์ให้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน 7 แห่งและสำรองไว้อีก 18 แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่จะอพยพออกจากพื้นที่ชายแดน จากกรณีการประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศโดยยึดหลักปฏิบัติตาม แผนอพยพประชาชนกรณีภัยทางอากาศจังหวัดสุรินทร์ และ แผนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและพิทักษ์พื้นที่หลังจังหวัดสุรินทร์ โดยเคร่งครัด
นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ กล่าวว่า ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนการอพยพประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์จำนวน 7 แห่ง มี 1.อุทยานธรรมหลวงปู่ดูลย์ อตุโลสำราญนิเวศน์ 2. วัดราษฎร์เจริญผล 3. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5. วัดสุทธิธรรมาราม 6. วัดศรีรัตนาราม และ 7. วัดเทพสุรินทร์ หรือวัดคุ้มเหนือ ซึ่งศูนย์ทั้ง 7 แห่งนี้สามารถรองรับผู้อพยพได้ประมาณ 20,000 คน
นายรองรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนของการขออนุมัติงบประมาณในการสร้างบังเกอร์หลบภัย จังหวัดสุรินทร์ได้เสนอขอไปถึงกระทรวงมหาดไทยแล้ว พร้อมแจ้งขอความอนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วนแล้ว เพื่อปกปักรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านตามพื้นที่ชายแดนในขณะที่บางครัวเรือนที่มีกำลังทรัพย์พอก็ได้สร้างบังเกอร์หลบภัยไว้ประจำบ้านเรือนของตนเองเป็นการเร่งด่วนแล้ว ซึ่งในขณะนี้มีการอพยพของชาวบ้านออกจากพื้นที่มาโดยตลอด