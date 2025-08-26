น่านยกระดับ รับมือพายุคาจิกิ เปิดศูนย์พักพิงและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน คาด กระหน่ำหนักเย็นนี้

น่านยกระดับ รับมือพายุคาจิกิ เปิดศูนย์พักพิงและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน หลังคาดฝนกระหน่ำหนักเย็นนี้
วันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดน่าน ว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดน่านเริ่มมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆฝน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่าตลิ่งค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าอิทธิพลของพายุ “คาจิกิ” จะส่งผลให้จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ในช่วงเย็นวันนี้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ได้
โดยหลายครัวเรือนและร้านค้าเริ่มวางแผนเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง ใช้ผ้าใบคลุมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ขนย้ายลำบากเพื่อป้องกันความเสียหาย และขอกำลังทหารช่วยขนย้ายอุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ที่สูง ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลน่านได้ประสานกำลังทหารเข้าช่วยขนย้ายเครื่องมือแพทย์สำคัญไปเก็บรักษาในพื้นที่ปลอดภัย หลังเคยได้รับความเสียหายจากพายุวิภาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะเครื่อง CT และ X-ray ที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงต้องรื้อถอนชิ้นส่วนบางรายการไปเก็บที่โรงพยาบาลน่านแห่งที่
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้สั่งการตั้งศูนย์บัญชาการติดตามและยกระดับมาตรการรับมือสถานการณ์ พร้อมจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์กู้ภัย อาหาร น้ำดื่ม และพื้นที่รองรับการอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉิน โดยได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ม.พัน.15 ซึ่งมีประชาชนเข้าพักแล้ว 1 ครอบครัว เป็นครอบครัวบ้านอาศัยอยู่ริมแม่น้ำและมีเด็กเล็ก จึงกังวลต่อสถานการณ์พายุครั้งนี้
ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลน่านได้ดำเนินการย้ายผู้ป่วยบางส่วนออกจากโรงพยาบาลไปยังศูนย์รับผู้อพยพเทศบาลเมืองน่าน เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดความแออัดภายในโรงพยาบาล โดยมีผู้ป่วยเข้าพักแล้วจำนวน 23 คน พร้อมญาติอีกกว่า 40 คน ศูนย์ฯ ดังกล่าวจัดให้มีการดูแลด้านการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งอาหาร ห้องน้ำ และพื้นที่พักอาศัย นอกจากนี้ยังมีประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ติดต่อขอเข้าพักล่วงหน้าเพิ่มเติม
ทั้งนี้ จังหวัดน่านขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสียหาย รวมถึงการอพยพหากเกิดสถานการณ์รุนแรง เพื่อความปลอดภัยของทุกครัวเรือนจากพายุคาจิกิที่จะเข้ามาในระยะนี้
โดยพายุคาจิกิ ในครั้งนี้ นอกจากสร้างความวิตกน้ำท่วมสูงแล้ว ยังสร้างสถานการณ์น่าเป็นห่วง แก่ชาวบ้าน บ้านสบขุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 50 ครัวเรือนกว่า 200 คน ที่ต้องเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากจากดอยยาว และดินโคลนถล่มบ้านเรือนประชาชน รวมถึงวัดและโรงเรียนในพื้นที่ ที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง
นายปิติพงษ์ ธรรมลังกา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้ให้ดูร่องรอยความเสียหาย พร้อมยืนยันว่าดินภูเขาได้สไลด์ลงมาปิดทับบ้านเรือนประชาชนแล้วหลายจุด และแนวเขตพื้นที่เสี่ยงยังครอบคลุมตลอดแนวหมู่บ้าน ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน แต่ยังส่งผลกระทบไปถึงวัดและโรงเรียนบ้านสบขุ่นด้วย
ผู้ใหญ่บ้านกล่าวเพิ่มเติมว่า โดยที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม2568 ที่ผานมา ได้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และเกิดดินสไลด์บ้านเรือนประชาชนแล้วกว่า 10 หลังคาเรือน ชาวบ้านต่างต้องพากันนำเสาปูน ไม้ทำแนวกั้นดิน ป้องกันไม่ให้สไลด์เข้าทับถมตัวอาคารบ้านเรือน ท่ามกลางความหวาดกลัวว่า หากฝนยังคงตกต่อเนื่อง ดินภูเขาอาจอุ้มน้ำไม่ไหวและเกิดการถล่มครั้งใหญ่ ซึ่งจะสร้างความเสียหายรุนแรงกว่านี้
สำหรับบ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากอยู่ในแนวเชิงเขาของดอยยาว ซึ่งในช่วงฤดูฝนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องก็มักจะเผชิญกับปัญหาน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำ ตลอดหลายวันที่ผ่านมา ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้พื้นดินอุ้มน้ำในปริมาณมาก จนไม่สามารถรองรับได้ เกิดการไหลหลากของน้ำป่าจากดอยยาวเข้าสู่หมู่บ้าน โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่ฝนตกหนัก ชาวบ้านต่างต้องหวาดผวา และเฝ้าระวังกันตลอดทั้งคืน ต้องการให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาแนวทางป้องกันภัยพิบัติอย่างยั่งยืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่งมาก โดยที่บริเวณเขื่อนธงน้อย ที่บ้านคอวัง ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้เปิดประตูน้ำครบทั้ง 5 บ้าน เพื่อเร่งระบายน้ำสู่ตอนล่าง ลงเขื่อนสิริกิตติ์
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงริมน้ำและเชิงเขา ทั้งนี้ได้จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการ War Room ตลอด 24 ชั่วโมง ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ทำหน้าที่ประสานงานกู้ชีพ–กู้ภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือและสื่อสารกับประชาชน พร้อมเปิดคู่สายด่วนเพิ่มหมายเลข 054-710000 และ 054-710001 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว
ในด้านการช่วยเหลือ ได้มอบหมายให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดจุดจอดรถปลอดภัย จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึงศูนย์อาหารกลาง โดยมีสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ประสานหลัก นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้งบประมาณป้องกันเร่งด่วน 8 ล้านบาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์จำเป็น เช่น กระสอบทราย พนังกั้นน้ำ และ Big Bag พร้อมทั้งวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลและเสริมระบบไฟฟ้าสำรอง
ด้านสาธารณูปโภค ชลประทานได้เตรียมเครื่องสูบน้ำและรถน้ำ standby แขวงทางหลวงจัดทำแผนเส้นทางเบี่ยงหากถนนถูกตัดขาด ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาค ได้เตรียมรถโมบายปั่นไฟและเจนเนอเรเตอร์เพื่อสนับสนุนศูนย์พักพิง โรงพยาบาล และสถานที่สำคัญ
พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ เช่น ศูนย์อพยพ จุดจอดรถ และมาตรการป้องกันต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านยืนยันว่า จังหวัดพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อรับมือพายุคาจิกิ พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน.