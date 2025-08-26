บิ๊กแจ๊ส นำบวงสรวงตอกเสาเอก เสาโท พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ชาวนครรังสิต

บิ๊กแจ๊ส นำบวงสรวงตอกเสาเอก เสาโท พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวนครรังสิต
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ฝ่ายสรงน้ำและบำรุงรักษาที่หนึ่งประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำโดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต นำโดย ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และกรมชลประทาน นำโดย นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงตอกเสาเอก เสาโท พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยมี คณะผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานี คณะผู้บริหาร ทน.รังสิต เจ้าหน้าที่ สำนักงานชลประทานที่ 11 และภาคประชาชนเข้าร่วม
โดยมี พระวัชรญาณมุนี หรือเจ้าคุณเทียนชัย เจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมาราม เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งเสาเอกที่จะตอกในพิธีนี้ ได้มีตัวเลข 088 สลักเอาไว้ที่โคนของตัวเสาด้วย ทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างถ่ายรูปกันจำนวนมาก
โดยบรรยากาศในงาน มีพิธีบวงสรวงเทพยดา โดยโหราบัณฑิตพรหมณ์ ณฐกร โทนะศรี เป็นผู้ประกอบพิธี จากนั้น พล.ต.ท.คำรณวิทย์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตย จุดธูปเทียนถวายเครืองทองน้อย ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ นำผู้ผ้าที่เสาเอก พร้อมประกอบพิธีตอกเสาเอก เสาโท พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ระหว่างประกอบพิธีได้มีสายฝน โปรยปราย เหมือนน้ำมนต์จากฟ้าทั่งๆ ที่มีแสงแดดแรง เป็นที่น่ามหัศจรรย์
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า ทาง อบจ.ปทุมธานี ร่วมกับนายกเทศบาลนครรังสิต เริ่มต้นงานนี้มาไม่ต่ำกว่า 3 ปีแล้ว มันเป็นเวลาที่ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องบนกำหนดเอาไว้แล้ว ตั้งแต่ปี 2532, 2533 ผมได้มาเป็นสารวัตรใหญ่ที่สภ.ประตูนำจุฬาลงกรณ์นี้ และเวลาพอถึงวันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปีจะมีการทำพิธีบวงสรวงสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่นี่ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายนพ.ศ 2439 ซึ่งรวมแล้ว 129 ปี และเมื่อเราอธิษฐานจิตตอนนั้นว่าถ้าเรามีโอกาสมีบุญวาสนาก็จะพยายามจะสร้างเพราะว่าไม่มีที่ไหนอีกที่พระองค์ท่านเสด็จมาด้วยพระองค์เอง มาเปิดแล้วก็พระราชทานชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าประตูจุฬาลงกรณ์ ที่ใช้พระนามของพระองค์ท่าน เพราะว่าเป็นที่เดียว ถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย แต่ทำไมไม่คิดจะทำกันขึ้นมา และอดีตที่ผ่านมาพอถึงวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่าน จัดพิธีก็มีเพียงการนำโต๊ะมาตั้ง นำพระบรมรูปมาตั้ง และทำพิธีกันแค่นั้นแล้วแต่ต่อจากนี้ไปท่านนายกโบว์ลิ่งได้พยายามที่จะประสานงานผมตั้งงบประมาณทั้งของ อบจ.ทั้งของนครรังสิต แล้วขออนุมัติกรมชลประทานแล้วตอนนี้วันนี้ อนุมัติแล้ว และวันนี้เป็นเป็นฤกษ์ดีที่สุด ที่หลวงพ่อเทียนชัย วัดเทพสรธรรมารามท่านก็มาด้วยตัวท่านเอง
สถานที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเทียนชัย ท่านมาเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว ผมกับนายกโบว์ลิ่งไปรับหลวงพ่อเทียนชัยมาแล้วก็มาบอกว่าเรามีจิตเจตนาที่จะจัดสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นมา เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของพี่น้องชาวประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ พี่น้องชาวนครรังสิต และชาวปทุมธสนีท่านก็มาที่จุดนี้ ท่านก็เสี่ยงทาย ท่านโยนเหรียญ 1 เหรียญ 9 ครั้งตกมาเป็นหัวทั้ง 9 นี่เป็นสิ่งที่ท่านบอกว่า พระองค์ท่านรออยู่นะว่าที่ต้องให้สร้างตรงนี้ แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่าย วันนี้เราได้ปักเสาเอกแล้ว และ อบจ.อนุมัติงบประมาณแล้ว 17 ล้านบาท สถานที่แห่งนี้
ผมคาดหวังว่าจะเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะบูชาของพี่น้องชาวนครรังสิต เป็นสถานที่ออกกำลังกายที่จัดกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตนั้น วันนี้ต้องขอขอบคุณทางนครรังสิตและทางกรมชลประทานอีกครั้งหนึ่ง