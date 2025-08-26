ป.ป.ช.โคราช เชือดล็อตใหญ่ 18 อดีตนายกเทศบาล-อบต. เอี่ยวทุจริตท้องถิ่น เสียหายกว่า 23.7 ล้าน

เชือดล็อตใหญ่ ป.ป.ช.โคราช ฟัน 18 อดีตนายก พัวพันทุจริตโกงกินท้องถิ่น เสียหายยับ 23.7 ล้านบาท
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครราชสีมา แถลงข่าวผลการดำเนินการของ ป.ป.ป.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2568 โดยมี น.ส.สุรีรัตน์ นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าว มีหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานส่งเสริมกรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา, กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา, ส.ว.ท.จังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา, ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต, สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 3 และสื่อมวลชนทุกแขนง รวมกว่า 30 คน เข้าร่วม
น.ส.สุรีรัตน์เปิดเผยว่า ผลงานปี 2568 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ไปแล้วถึง 43 เรื่อง และได้ส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดแล้ว 22 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล
สำหรับคดีสำคัญที่มีพฤติการณ์ซับซ้อนและสร้างความเสียหายอย่างชัดเจน มีดังนี้ คดีแรกที่น่าสนใจคือกรณีนางวราภรณ์ ลิมปะพันธุ์ ขณะดำรงตำแหน่งนายก อบต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้าง 13 โครงการของ อบต. ปีงบประมาณ 2552 โดยพบว่า หจก.โนนสูงการโยธา ซึ่งนางวราภรณ์เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ได้เข้าเป็นคู่สัญญากับ อบต.ถึง 7 โครงการ จากการไต่สวนพบหลักฐานว่าหุ้นส่วนผู้จัดการคนปัจจุบันมีอาชีพขายอาหารและไม่มีความรู้ด้านการก่อสร้าง อีกทั้งยังใช้เครื่องจักรจากบริษัทที่ตั้งอยู่ในบ้านของนางวราภรณ์เอง คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีมติว่านางวราภรณ์มีความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานมีส่วนได้เสียในกิจการ และได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดี รวมถึงแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย และให้กรมบัญชีกลางขึ้นบัญชีดำ หจก.ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
อีกคดีที่สร้างความเสียหายให้รัฐอย่างมาก คือกรณีนางกองสิน จิตเจริญทิพย์ นายก อบต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา กับพวก ร่วมกันทุจริตจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคาร อบต.แห่งใหม่ในปี 2556 โดยมีการสร้างหลักฐานเท็จเกี่ยวกับราคาที่ดินในท้องตลาด เพื่อจัดซื้อที่ดินจากน้องชายของผู้เกี่ยวข้องกับนายก ในราคา 7,040,000 บาท หรือไร่ละ 320,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินที่ดิน ซึ่งอยู่ที่ไร่ละ 140,000 บาทอย่างมีนัยสำคัญ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดนางกองสินและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต และได้ส่งเรื่องดำเนินคดีอาญาและวินัย พร้อมทั้งแจ้งให้ อบต.บ้านแปรง เรียกร้องค่าเสียหายคืน
คดีที่สามเป็นกรณีของนายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรี ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กับพวก ทุจริตจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสนาม 79 รายการ วงเงินกว่า 4.4 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2555 การไต่สวนพบว่ากลุ่มบริษัท 3 แห่ง ที่ยื่นเสนอราคามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทำให้เสนอราคาใกล้เคียงกันผิดปกติ
นอกจากนี้ ยังพบการกำหนดคุณสมบัติและราคากลางในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายอย่างชัดเจน คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดนายเสรีและพวกในข้อหาทุจริตต่อหน้าที่และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐฯ (พ.ร.บ.ฮั้วประมูล) และได้ดำเนินการส่งฟ้องคดีอาญาและเอาผิดทางวินัยเช่นกัน
ส่วนภาพรวม ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา มีการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐไปแล้วถึง 43 เรื่อง กรณีที่น่าสนใจส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18 ราย ที่ถูกชี้มูลความผิด ประกอบด้วย นางวราภรณ์ ลิมปะพันธุ์ อดีตนายก อบต.โตนด, นายแหลมทอง วัฒนา อดีตนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง, นางกองสิน จิตเจริญทิพย์ อดีตนายก อบต.บ้านแปรง, นายเสรี ไชยกิตติ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ, นายสุรชาติ ปักสำโรง อดีตนายก อบต.ตะขบ, นายเส่ง ขั้วสุวรรณ อดีตนายก อบต.ด่านขุนทด, นางสำรวย พยอมใหม่ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่, นายสมบูรณ์ ส่วยครบุรี อดีตนายก อบต.ครบุรี, นายเสถียร ควบพิมาย อดีตนายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่, นายสุเทพ หลั่นจันทึก อดีตนายก อบต.กฤษณา
นายวิรัช ขจีรัมย์ อดีตนายก อบต.เมืองพลับพลา, นายประเสริฐ ขาวสุข อดีตนายก อบต.ท่าลาด (เสียชีวิตแล้ว), ว่าที่ร้อยตรี ทศพล ขุนภิรมย์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง, นายปราโมทย์ สิทธิ์ปราโมทย์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลนกออก, นายวิรันด์ ปัดตาละคะ อดีตนายก อบต.ทับสวาย, นายสมบูรณ์ พันธ์ทอง อดีตนายก อบต.บัวลาย, นายทศพร ลังโคกสูง อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง, นางสาวสุนี ปูนกลาง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลใหม่, และร้อยตำรวจเอก คมกฤช อินทรรักษา อดีตนายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่
โดยมีพฤติการณ์ทุจริตหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การมีส่วนได้เสียในสัญญา, การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินจริง, การฮั้วประมูล, การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ไปจนถึงการเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ
นอกจากนี้ ยังมีการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานอีกจำนวนมาก ทั้งปลัด, ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนการกระทำผิด สำหรับมูลค่าความเสียหายที่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนจากบางคดีมีมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่า 23.7 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมความเสียหายในคดีอื่นๆ ที่ยากจะประเมินเป็นตัวเงินได้
น.ส.สุรีรัตน์ย้ำว่า การชี้มูลความผิดของ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ถูกกล่าวหาทุกรายยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด นอกเหนือจากภารกิจด้านการปราบปรามแล้ว ในปีงบประมาณ 2568 สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมายังได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 334 แห่ง โดยมีบัญชีที่ต้องยื่นทั้งสิ้น 2,328 บัญชี จากการตรวจสอบพบผู้ที่จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา