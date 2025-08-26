พายุคาจิกิพ่นพิษ ฝนถล่มตัวเมืองเชียงใหม่ น้ำจากดอยสุเทพไหลทะลักท่วมหน้ารพ.มหาราชฯ จราจรติดขัดหนัก

พายุคาจิกิ เริ่มพ่นพิษ ฝนถล่มตัวเมืองเชียงใหม่ น้ำจากดอยสุเทพไหลทะลักท่วมหน้า รพ.มหาราชฯ การจราจรติดขัดหนัก ด้านจ.เชียงใหม่ สั่งตั้ง 4 ศูนย์ปฎิบัติการรับมือสถานการณ์
วันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน”คาจิกิ”ตั้งแต่เวลาประมาณ 12.00 น.ที่ผ่านมา หลายพื้นที่มีฝนตกหนักระดับ 4- 5 ส่งผลให้น้ำป่าไหลลงมาจากดอยสุเทพลงสู่ลำห้วยและลำเหมือง ก่อนทะลักท่วมบริเวณสี่แยกต้นพยอม ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ น้ำยังไหลมาตามถนนสุเทพท่วมถนนหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จนถึงหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ ก่อนจะไหลลงสู่ลำคลองหน้าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ขณะที่ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ส่งผลให้การจราจรบนถนนสุเทพตั้งแต่สี่แยกตลาดต้นพยอม ถึงหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ติดขัดอย่างหนัก ตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่ต้องออกมาอำนวยความสะดวกเพื่อเร่งระบายรถ
นอกจากนี้ที่บริเวณถนนนิมมานเหมินท์ ใกล้โครงการวันนิมมาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ก็มีน้ำท่วมขังการระบายบนพื้นผิวถนนสูงประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร โดยน้ำได้ไหลเข้าท่วมในซอย 1 ถนนนิมมานเหมินท์ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำ ทำให้ประชาชนและร้านค้าที่อยู่ภายในซอยดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน
ขณะเดียวกันมีรายงานเพิ่มเติมเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายอีกหลายจุดในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ เช่น ชุมชนศรีปิงเมือง ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายณภัทร ประเสริฐดี ผู้อำนวยการสำนักช่าง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักผ่านระบบ CCTV ที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่พร้อมเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะกรณีเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
ด้าน จ.เชียงใหม่ ได้มีการตั้ง 4 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ คือ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.เชียงใหม่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.เชียงใหม่ส่วนหน้ารับสถานการณ์ ในพื้นที่เกิดอุทกภัย ศูนย์สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์และระดมทรัพยากร และศูนย์สนับสนุนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขึ้น