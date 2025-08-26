สลด ตร.จราจร เสียชีวิตในบ้านพัก อาวุธปืนตกข้างกาย เพื่อนร่วมงานเปิดปมเครียด 

สลด ตร.จราจร เสียชีวิตในบ้านพัก อาวุธปืนตกข้างกาย เพื่อนร่วมงานเปิดปมปัญหาเครียด
เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 26 สิงหาคม ร.ต.ท.จิรานุวัฒน์ นิใจ รอง สว.(สืบสวน) สภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ ตำรวจงานจราจร ยิงตัวตายคาบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.นิคมพัฒนา อยู่ด้านหลัง สภ.นิคมพัฒนา ประมาณ 100 ม. จึงพร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูธรระยอง แพทย์เวร รพ.นิคมพัฒนา และเจ้าหน้าที่กู้ภัย ไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักข้าราชการตำรวจ 2 ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ปลูกติดกันหลายหลัง โดยหลังเกิดเหตุอยู่หลังริมสุดบริเวณห้องพักชั้นล่าง พบร่าง สิบตำรวจเอกชัชชัย อายุ 33 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สภ.นิคมพัฒนา นอนเสียชีวิตอยู่กลางบ้าน สวมกางเกงขาสั้นสีเทา เสื้อแขนสั้นคอกลมสีขาว มีแผลถูกยิงที่บริเวณขมับขวาทะลุขมับซ้าย 1 รู เลือดไหลนองพื้น ใกล้ตัวพบอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อซิกซาวเออร์ 230 จำนวน 1 กระบอก ตกอยู่
นอกจากนี้ยังพบกระสุนปืนตกอยู่กับพื้น 1 นัดด้วย เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน และได้ตรวจชันสูตรศพ ก่อนนำร่างไร้วิญญาณไปเก็บไว้ รพ.นิคมพัฒนา
สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุสิบตำรวจเอกชัชชัย ผู้ตายไม่ได้ไปทำงานในวันนี้ โดยทราบจากเพื่อนร่วมงานว่า ผู้ตายมีนัดจ่ายเงินค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันให้คู่กรณี โดยนัดคู่กรณีมารับเงิน จำนวน 100,000 บาท ที่ สภ.นิคมพัฒนา แต่พอถึงเวลานัดหมายเวลาประมาณบ่ายโมงกลับไม่พบผู้ตาย
เพื่อนร่วมงานจึงไปตามที่บ้านพักที่เกิดเหตุ พอเปิดประตูบ้านพักเข้าไป พบว่าผู้ตายใช้อาวุธยิงตัวเองแล้ว ทั้งนี้คาดว่าผู้ตายเกิดอาการเครียดจากต้องเสียเงินจากเหตุรถเฉี่ยวชนกันดังกล่าว โดยหาเงินมาไม่ได้ จึงก่อเหตุสลดดังกล่าวขึ้น
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้สอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตดังกล่าวต่อไป