แสนสิริ ส่งมอบบังเกอร์นวัตกรรมพรีคาสท์ เซฟโซน-เสริมความปลอดภัยชุมชนชายแดนอุบลฯ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา แสนสิริสานต่อภารกิจยิ่งใหญ่พลังแห่ง Good Citizen ส่งมอบบังเกอร์จำนวน 50 หลัง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพิ่มความอุ่นใจ คลายกังวล ใช้เป็นที่หลบภัยจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนทางชายแดนไทย -กัมพูชา นำร่องแห่งแรกที่จังหวัดอุบลราชธานี
นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นเวลาราว 1 เดือนแล้วที่เหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาได้สร้างความกังวลและผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนในพื้นที่ แม้ต้องใช้ชีวิตประจำวันต่อไป แต่ความหวาดวิตกนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และได้รับทราบข่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างบังเกอร์หลบภัย จึงได้หารือกับทีมพรีคาสท์แสนสิริ ในการจัดทำบังเกอร์ชั่วคราวกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เราใช้เวลา 1 สัปดาห์ ผลิตบังเกอร์ 50 หลัง ทยอยส่งมอบให้กับประชาชน 5 ชุมชนใน ต.สีวิเชียร ต.บุเปือย ต.โดมประดิษฐ์ และ ต.ขี้เหล็ก จ.อุบลราชธานี นำร่องเป็นจังหวัดแรก การออกแบบและผลิตบังเกอร์ในครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงการนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างของแสนสิริมาต่อยอดประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศในภาพรวม
นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า แสนสิริได้นำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างมาพัฒนาบังเกอร์สำเร็จรูป ที่ไม่ใช่แค่ที่พักพิง แต่เป็น “เซฟโซน” ที่ให้ความปลอดภัย อุ่นใจสำหรับทุกคน โดยบังเกอร์ชุดนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี ล่าสุดจากโรงงานพรีคาสท์ของแสนสิริ โดยใช้แผ่นกรีนพรีคาสท์ (Green Precast) แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปเสริมเหล็กที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ด้วยคุณสมบัติทนทานต่อแรงกระแทก ด้วยโครงสร้างที่แน่นหนาและเสริมเหล็กอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถรับมือกับแรงสั่นสะเทือน หรือแรงระเบิดในระยะไกลได้ ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนภายใน และสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการเชื่อมต่อที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทำให้การประกอบบังเกอร์ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ และในอนาคตสามารถปรับเปลี่ยนเป็นที่พักอาศัยหรือการใช้งานอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม
“พรีคาสท์ของแสนสิริ (โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป) มีกำลังการผลิตกว่า 1.7 ล้านตารางเมตร/ปี หรือสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยราว 5,000 ยูนิต และคาดว่าเป็นโรงงานพรีคาสท์ที่ใหญ่ที่สุดของวงการอสังหาฯ ก่อสร้างขึ้นภายใต้ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนับเป็นครั้งแรกของโรงงานเราที่ได้มีโอกาสผลิตบังเกอร์เพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับพี่น้องบริเวณชายแดนที่อยู่ในพื้นที้เสี่ยง” นาย อุทัย กล่าว
ด้านนายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบล เขต 1 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ประสบปัญหาถูกกระสุนปืนใหญ่ ทำให้บ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย จึงได้มีการพูดคุยกันระหว่าง ส.ส.พรรคเพื่อไทย พื้นที่ จ.อุบลราชธานี มีการพูดคุยกันว่างบประมาณของทางราชการอาจจะล่าช้า ท่านอดีตนายกเศรษฐา ทวีสิน ท่านเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากกสรสู้รบในครั้งนี้วันนี้ท่านได้มอบบังเกอร์ ขนาดใหญ่ ขนส่งมาจากกรุงเทพฯมาช่วยพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.น้ำยืน น้ำขุ่น 2 อำเภอจำนวน 5 จุด รวม 50 บังเกอร์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในนามของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.อุบลฯ ต้องขอขอบคุณอดีตท่านนายกที่ยังเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ท่านได้ส่งมอบและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตั้งแต่มีการสู้รบใหม่ๆ
นายทิพย์เทวา ดอกดวง กำนันตำบลสีวิเชียร อ.น้ำยืน กล่าวว่า เราซาบซึ้งในน้ำใจจากพี่น้องคนไทยทุกคน ขอขอบคุณทุกภาคส่วน บังเกอร์นี้จะเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองที่ทำให้ชาวบ้านสบายใจ ไม่ต้องกังวลเวลาได้ยินเสียงปืนใหญ่หรือเครื่องบิน เด็กๆ ผู้สูงอายุ จะได้มีที่หลบภัยที่ปลอดภัย จากที่เราต้องอพยพประชาชนไปไกลๆ หรือหลบในคูคลองเวลามีเหตุการณ์ ตอนนี้มีจุดหลบภัยใกล้บ้าน