บุกจับชาวจีน-เกาหลี เปิดบ่อนโป๊กเกอร์ ในบ้านหรูกลางเมืองชลบุรี ตร.ยึดของกลางเพียบ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.จ.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.กวิณวัชร์ อารยะสุริวงศ์ รอง ผกก.ตม.จ.ชลบุรี และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ตม.ชลบุรี ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าตรวจสอบบ้านพักไม่มีเลขที่ ภายในซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน 5/1 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีชาวต่างชาติจอดรถกีดขวางจำนวนมาก และทิ้งขยะสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ชาวบ้านในพื้นที่
จากการตรวจสอบพบว่าบ้านดังกล่าวเป็นบ้านชั้นเดียว มีสระว่ายน้ำบนเนื้อที่กว่า 50 ตารางวา ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น ชาวต่างชาติพยายามวิ่งหลบหนี แต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด 9 คน ประกอบด้วยชายชาวจีน 5 คน ชายชาวเกาหลี 3 คน และหญิงชาวเกาหลี 1 คน
ภายในบ้านพบโต๊ะเล่นโป๊กเกอร์หลายชุด เงินสดสกุลไทย ชิปพนันจำนวนมาก ประมาณ 1 ล้านบาท ไพ่หลายสำรับ และเครื่องนับเงิน จึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบสวนที่ ตม.จ.ชลบุรี
เบื้องต้นจากการสอบสวน นาย Hao Tang อายุ 35 ปี สัญชาติจีน, นาย Ji Hwan Lee อายุ 35 ปี และนางสาว Youngyoung Kim อายุ 31 ปี สัญชาติเกาหลี รับสารภาพว่าเป็นเจ้าของบ้านและผู้เปิดให้มีการเล่นพนันโป๊กเกอร์ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย”
นอกจากนี้ นาย Hao Tang ยังถูกแจ้งเพิ่มอีกข้อหา “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือถูกดำเนินคดีข้อหา “ร่วมกันลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย” ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป