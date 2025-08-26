เพิ่งบอกจะซ่อมให้ บ้านยายวัย 85 รับน้ำหนักไม่ไหว ถล่มต่อหน้าผู้ว่าฯ-คณะ ตู้ล้มหวิดทับหัว
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เกิดเหตุระทึก เมื่อ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ นางประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อเยี่ยมเยืยน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่
โดยขณะที่ ผู้ว่าฯชลบุรี และคณะ กำลังพูดคุยกับ ยายเจรียง อายุ 85 ปี เจ้าของบ้าน ซึ่งผู้ว่าฯ ได้บอกคุณยายว่า “เดี๋ยวซ่อมบ้านให้นะ ไม่เกินเดือนนี้แหละ” ซึ่งคุณยายก็ดีใจ ยกมือไหว้ขอบคุณ ทันใดนั้น บ้านได้เกิดทรุดตัวลง ตู้เสื้อผ้าล้มได้ล้มลงใส่คุณยาย ท่ามกลางเสียงหวีดร้องด้วยความตกใจของเจ้าหน้าที่ ที่รีบเข้ามาช่วยเหลือและพยุงตู้เอาไว้
ด้าน ลูกสาวของยายเจรียง เผยว่า ตู้ที่ล้มเป็นตู้ใส่เสื้อผ้า และตู้กับข้าว ส่วนสาเหตุที่ตู้ล้ม เพราะว่าเจ้าหน้าที่ขึ้นมาบนบ้านประมาณเกือบ 20 คน และบ้านซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่เสื่อมโทรมมากแล้ว จึงทำให้ไม้กระดานเกิดอาการทรุด ตู้ล้มเข้ามาทับคุณยายตามที่ปรากฎภาพ แต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ