วีระ สมความคิด แจ้งเอาผิด ม.157 ผู้ว่าฯ สระแก้ว-แม่ทัพภาคที่ 1 ปมปล่อยปละกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยไทย
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน และ นายธิติพัฒน์ เสมาทอง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้เดินทางไปยัง สภ.โคกสูง อ.โคกสูง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อ พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 , นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดสระแก้ว โดยมี พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ อินทสิทธิ์ ผกก.สภ.โคกสูง และ ร.ต.อ.คมสันต์ ด้วงมั่ง พนักงานสอบสวนเวร เป็นผู้รับแจ้งความ
นายวีระ กล่าวว่า ตนเองได้รับมอบอำนาจ จากชาวบ้านหนองจาน ที่มีเอกสารที่ดินเป็น นส.3 และ สค.1 ให้มาแจ้งความ เอาผิดกับนายปริญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รวมถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้สระแก้ว ด้วยที่ละเว้นการปฏิบัติในความผิดตามมาตรา 157
นายวีระกล่าวว่า สำหรับนายปริญญา มีพฤติกรรมในการกระทำความผิดโดยได้พูดบนเวทีชี้แจงให้ผู้ช่วยทูตทหารประจำอาเซียน 8 ประเทศ (IOT) ที่ มทบ.19 ว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิ ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองจาน ที่มีเอกสารที่ดินเป็น นส.3 และ สค.1 ต่างเกิดความไม่พอใจ อีกทั้งคำพูดดังกล่าวยังทำให้สื่อฝ่ายกัมพูชานำไปขยายความว่า ผู้ว่าฯ สระแก้ว บอกว่าที่ดินบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน ไม่มีคนไทยมีเอกสารสิทธิ ทำให้สื่อกัมพูชาโมเมว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของกัมพูชา ถึงแม้ผู้ว่าฯ สระแก้ว จะออกมาขอโทษจากคำพูดนั้นแล้วก็ตาม ถือว่าได้เกิดความเสียหายไปแล้ว ถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว
นอกจากนี้ นายวีระ ยังได้แจ้งความเอาผิดมาตรา 157 ต่อ พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ด้วย เนื่องจากแม่ทัพภาคที่ 1 ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนด้าน จ.สระแก้ว ที่ปล่อยปละละเลยทำให้ชาวเขมรบุกรุกเข้ามาสร้างบ้านเรือนในแผ่นดินไทย แต่หากสอบสวนแล้วจะสามารถนำไปถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่พนักงานสอบสวนเห็นควร ก็จะดำเนินคดีด้วย
ทั้งนี้ นายวีระ ได้นำเอกสารหนังสือที่ได้รับการร้องเรียนและหนังสือรับมอบอำนาจจากประชาชนมายื่นแสดงต่อพนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง ด้วย