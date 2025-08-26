สลด โชเฟอร์แท็กซี่นอนเสียชีวิตข้างรถ หนุ่มพลเมืองดีเล่านาทีช่วย จนท.คาดโรคประจำตัวกำเริบ
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งมีคนขับแท็กซี่นอนเสียชีวิตอยู่ริมทางใต้ต่างระดับถนนทางหลวง 345 ตัดถนนราชพฤกษ์ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จึงพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุถนน 345 จากด้าน จ.ปทุมธานี มุ่งหน้าอ.บางบัวทอง อยู่ช่วงใต้ต่างระดับ พบศพนายสมฤทธิ์ สายโรจน์ อายุ 65 ปี โชเฟอร์ขับรถแท็กซี่ ยี่ห้อโตโยต้า สีเหลือง กรุงเทพฯ นอนเสียชีวิตอยู่ริมทางใกล้กับรถของตัวเองที่จอดอยู่ โดยยังพบรอยเลือดหยดเป็นทางจากประตูรถจนถึงศพ จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย
นายกิตติพิพัฒน์ อายุ 34 ปี พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ในขณะที่ตนเองขี่รถจักรยานยนต์มาจอดเพื่อสูบบุหรี่ห่างจากรถแท็กซี่เพียงไม่กี่เมตร ขณะนั้นเห็นคุณลุงคนขับแท็กซี่ยืนอาเจียนอยู่หน้ารถ พร้อมกลับกวักมือเรียกตน ตนเองก็เริ่มสงสัยว่ามีอะไร จนกระทั่งคุณลุงกวักมือเรียกเป็นครั้งที่สอง ตนเองก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปหา โดยคุณลุงบอกว่าให้ช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อย หลังจากนั้นคุณลุงเริ่มอาเจียนหนักขึ้น เป็นจังหวะที่คุณลุงยืนอยู่ตรงราวเหล็ก ทำให้หน้าคว่ำลงไป หลังเกิดเหตุตนจึงรีบขอความช่วยเหลือจาก 1669 ทันที
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการบันทึกภาพที่เกิดเหตุ สอบถามข้อมูลจากพลเมืองดีไว้ สันนิษฐานว่านายสมฤทธิ์ น่าจะมีโรคประจำตัวแล้วอาจเกิดกำเริบทำให้หมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมอบผู้เสียชีวิตให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป