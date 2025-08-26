ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือนน้ำท่วม แม่ฮ่องสอน-น่าน แนะปชช.เฝ้าระวัง ยกของขึ้นที่สูง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วมแม่ฮ่องสอน-น่าน
ปภ. ร่วมกับ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.น่าน ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ พบว่า
- อ.เมืองฯ อ.ปางมะผ้า อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
- อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
มีฝนตกหนักในพื้นที่ และยังคงตกต่อเนื่อง ขอให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงริมห้วย/คลอง/ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา ให้ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
