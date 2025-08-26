ประมงสงขลา โวยขาดแคลนแรงงาน หลังเขมรลาออกกลับประเทศ ร้องนำเข้าแรงงานจาก ‘ลาว’ แทน ‘ศรีลังกา’

ภาคประมงสงขลา โวยขาดแคลนแรงงาน หลังเขมรลาออกกลับประเทศ ร้องนำเข้าแรงงานจากลาวแทน ศรีลังกา “หวั่น”โรฮิงญาปะปน
วันที่ 26 สิงหาคม รายงานจากสมาคมประมง จ.สงขลา เปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการเรือประมงกำลังเดือดร้อนเนื่องจากกำลังขาดแคลนแรงงานภาคลูกเรือประมง จนทำให้เรือประมงจำนวนหนึ่งที่มีแรงงานเขมรร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องจอด ลูกเรือเขมรถูกพ่อแม่ญาติพี่น้องขอร้องให้กลับประเทศด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศที่เกิดอยู่ในขณะนี้ เหลือแรงงานเขมรใน จ.สงขลาทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 150 คน จาก 900 คน ที่ยังไม่ยอมกลับประเทศ โดยอ้างเหตุผลว่ากลับไปไม่มีงานทำ ครอบครัวยากจน ส่วนเรือประมงที่มีลูกเรือเป็นสัญชาติไทยและสัญชาติพม่าประมาณ 40 % ยังทำการประมงอยู่
นายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมง จ.สงขลา กล่าวว่า ตนยอมรับว่าภาคการประมงกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในเรือประมง เจ้าของเรือจำใจต้องหยุดแล้วเข้ามาจอดในอ่าวสงขลา ซึ่งประมาณ 45-50% ของเรือประมงที่เป็นสมาชิกสมาคมประมง จ.สงขลา บางลำ กำลังหาแรงงานที่เป็นคนไทยหรือคนพม่าเข้ามาทดแทนอยู่ มีความโชคดีในระยะนี้เพราะเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีมากนักและรัฐบาลยังมีความไม่แน่นอน
นายสุรเดช กล่าวว่า ผู้ประกอบการประมงมีความประสงค์แรงงานจาก สปป.ลาวเข้ามาทดแทนมากกว่าแรงงานจากศรีลังกา ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนปัจจุบันมีแนวคิด เพราะวัฒนธรรมประเพณีมีความคล้ายคลึงกับไทย แรงงานศรีลังกาอยู่นอกเหนือ MOU ที่ทำไว้ ผู้ประกอบการหวั่นจะมีโรฮิงญาปะปนเข้ามา จะเกิดปัญหาในด้านความมั่นคงในภายหลังได้ ขอให้รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาความมั่นคงให้มาก
นายสุรเดช กล่าวว่า รัฐบาลควรจะแก้ระเบียบข้อกฎหมาย ในประเด็นที่นายจ้างต้องการแรงงานต่างชาติ นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างคนละเกือบ 30,000 บาทก่อน หากแรงงานมาทำงานได้ 1 เดือนแล้วลาออกหรือหนี นายจ้างเสียเงิน 30,000 บาทฟรี ไม่สามารถเรียกร้องจากใครๆ ซึ่งตรงข้ามแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ แรงงานไทยจ่ายเองทั้งหมด บางคนไปแล้วถูกหลอกอีกด้วย