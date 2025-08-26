ช้างป่าเดือดร้อน! ทหารกัมพูชา ตรึงกำลังไม่ยอมกลับ ทำ‘สีดอดื้อ’ พลัดถิ่น บุกพังบ้านตามแนวชายแดน ทหารเขมรที่ตรึงกำลังแนวชายแดน ไทย กัมพูชาแล้วไม่ยอม กลับส่งผลให้ช้างป่าที่เคยหากินแนวชายแดนหนีพลัดถิ่น ข้ามมาอำเภอบ้านกรวด บุรีรัมย์ ในพื้นที่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้าน บ้านสายตรี 4-10 ใต้ ที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ต่างตื่นตระหนกหลังจากพบช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ ทั้งที่ไม่เคยปรากฏ ว่าเคยมีช้างป่าเข้ามาก่อน
ซึ่งทราบในเวลาต่อมา ว่าเป็นช้างสีดอ เพศผู้ อายุประมาณ 40 – 45 ปี เคยหากินอยู่ตามแนวเขตชายแดนบริเวณตาเมือนธม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
โดยชาวบ้านตั้งชื่อว่า “สีดอดื้อ” เนื่องจากชอบพังกระท่อมของชาวบ้านที่ปลูกไว้ตามสวน ไร่มันสำปะหลัง และทำลายต้นยางพารา ,มันสำปะหลัง และพืชผลทางการเกษตรที่ชาวบ้านเพาะปลูกไว้เป็นประจำ
ซึ่งอาจคาดการณ์ว่าช้างสีดอดื้อ เชือกดังกล่าว ที่หนีข้ามเขตรอยต่อมาที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากไม่สามารถหากินบริเวณที่ฐานทหารเขมรตรึงกำลังไว้ จึงจำเป็นต้องเดินลัดเลาะไปตามแนวชายแดนแล้วมาโผล่ที่อำเภอบ้านกรวดดังกล่าว
ทั้งนี้เบื้องต้นนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอบ้านกรวด ได้มีการแจ้งเตือน ไปยังผู้นำท้องถิ่นให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจุดที่พบช้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ