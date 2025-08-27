สลด ดินสไลด์ ถล่มทับบ้าน 5 หลังเสียหาย หมู่บ้านปางอุ๋ง เชียงใหม่ เสียชีวิต 1 เจ็บ 10 สูญหาย 1

ดินสไลด์ ถล่มทับบ้านเรือนราษฎรหมู่บ้านปางอุ๋ง เชียงใหม่ บาดเจ็บ 10 ราย ตาย 1 สูญหาย 1
เมื่อเวลา 02.50 น. วันที่ 27 สิงหาคม เกิดเหตุดินสไลด์ หลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่หมู่บ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีบ้านเรือนได้รับความเสียอย่างหนักอย่างน้อย 5 หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 คน เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลขุนยวมและโรงพยาบาลแม่แจ่ม พร้อมกันนี้ยังพบผู้เสียชีวิต 1 คน สูญหาย 1 ราย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อำเภอแม่แจ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.แม่ศึก มูลนิธิต่างๆ เข้าให้ความช่วยเหลือในพื้นที่แล้ว
