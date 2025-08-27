นทท.ฉุน จนท.ไลฟ์การ์ด เตือนห้ามเล่นน้ำ หาดปักธงแดง ถ่มน้ำลายใส่-รุมต่อย เข้าขอโทษแล้ว

กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติรุมทำร้ายไลฟ์การ์ดหาดในหาน ภูเก็ต ยอมจ่ายชดใช้ 2 แสนบาท
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม จากกรณีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดตักเตือน กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ห้ามลงเล่นน้ำ เนื่องจากมีการปักธงแดงและเข้าสู่ช่วงเวลาปิดหาด อีกทั้งทะเลมีคลื่นลมแรง จึงไม่ปลอดภัยต่อการลงเล่นน้ำ ทำให้ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงอาการไม่พอใจ โวยวายเสียงดัง ก่อนถ่มน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่และรุมชกต่อยจนเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ แม้จะพยายามป้องกันตัวเองก็ตาม โดยภาพเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ในโซเชียล เหตุเกิด เมื่อเย็นวันที่ 25 ส.ค.68 หาดในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียล ระบุว่า “นักท่องเที่ยวด้อยคุณภาพ “ถ่มน้ำลาย ใส่ -ทำร้าย” lifeguardของเรา และเราต้องเจอกับเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด”
ความคืบหน้าล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลอง ได้เชิญตัวนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ให้ปากคำ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวคูเวต ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าทำขวัญให้กับเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดที่ได้รับบาดเจ็บ และในวันที่ 27 ส.ค 68 กลุ่มผู้ก่อเหตุจะเดินทางไปที่เทศบาลตำบลราไวย์ เพื่อกล่าวคำขอโทษต่อหน้าเจ้าหน้าที่ฯ อย่างเป็นทางการ และแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป
ภาพ คลิปเหตุการณ์จากเหยี่ยวข่าวภูเก็ต
