วินาศสันตะโร! หนุ่มอ้างทางมืด ขับเก๋งพุ่งชนซาเล้ง เสียหลักกวาดรถยนต์ 4 จยย.อีก 10 คัน
เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม ร.ต.ท.ภานุวิชญ์ เจริญทรัพย์ ร้อยเวรสอบสวน สภ.คูคตได้รับแจ้ง เกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายคัน หลังได้รับแจ้งจึงลงพื้นที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณ หน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ถนนเส้นเมืองเอก พบรถซาเล้ง สภาพพังยับ อยู่บริเวณกลางถนน มี นายทองสุข อายุ 70 ปี ชาวอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นผู้ขับขี่บาดเจ็บสาหัส กู้ชีพได้นำตัวส่ง โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ไปก่อนหน้านี้
ห่างกันประมาณ 20 เมตร พบ รถเก๋งยี่ห้อ Mazda 3 ทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าพังยับเยิน มีนายปฎิภาณ เป็นผู้ขับขี่ ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ ใกล้กันพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้รับความเสียหายจำนวน 4 คัน คันแรก เป็นรถ Honda Civic หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีร่องรอยบุบที่บริเวณด้านท้ายกันชนและด้านข้าง
คันที่ 2 รถ Mercedes Benz หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีร่องรอยการชน บริเวณด้านท้าย คันที่ 3 รถยนต์ Lexus หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพด้านข้างพังยับเยิน คันที่ 4 Toyota yards ATIV หมายเลขทะเบียนชลบุรี บริเวณด้านท้ายสภาพพังยับล้อหลุด ส่วนบริเวณด้านหน้าถูกชนอัด Copy กับรถจักรยานยนต์ ที่จอดอยู่บริเวณด้านข้างถนนเป็นแนวยาวเสียหายกว่า 10 คัน
นายปฎิภาณ คนขับเก๋งมาสด้า ให้การว่า ตนมาหาเพื่อนที่หอพักในมหา’ลัยชื่อดัง ย่านเมืองเอก และกำลังเดินทางกลับหอพักของตนเองที่ย่านม.เอกชนชื่อดัง แถวคลองหลวง พอมาถึงจุดเกิดเหตุ ตนขับรถมาเลนขวาไม่ทันเห็นรถซาเล้ง เนื่องจากถนนมืด จึงชนเข้าอย่างเต็มแรง จากนั้นรถตนเองได้หมุน ไปกระแทกเฉี่ยวชนกับรถที่จอดอยู่บริเวณด้านข้าง ทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าว
ด้าน นายสุรพล อายุ 64 ปี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิต เล่าว่า ตนได้ยินเสียงดังมาก จึงรีบขี่รถออกมาดู ก็พบว่าเกิดเหตุแล้วสภาพรถซาเล้งและคนขับซาเล้งอาการสาหัส ส่วนรถที่ก่อเหตุก็หมุนเสียหลัก ชนเข้ากับรถที่จอดด้านข้างทางอีกหลายคัน
ร.ต.ท.ภานุวิชญ์ เจริญทรัพย์ ร้อยเวรสอบสวน สภ.คูคต ได้นำตัวผู้ขับขี่ ไปสอบปากคำ ที่สภ.ธัญบุรี และได้ถ่ายภาพที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นให้คู่กรณีทุกคน ดำเนินการเรียกบริษัทประกัน ภัยของตนเอง มา เพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
