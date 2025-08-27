ภูมิภาค

สท.คลองทรายขาว เพิ่งรับตำแหน่ง ขับเก๋งชนคอสะพาน เสียชีวิต ตร.เร่งหาสาเหตุ

เศร้า สท.คลองทรายขาว พัทลุง เพิ่งรับตำแหน่ง ขับเก๋งชนคอสะพาน เสียชีวิต

เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งโตโยต้า วีออส สีขาว ทะเบียนตรัง พุ่งชนคอสะพานโค้งบ้านชะรัด หมู่ 5 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สภาพรถพังยับเยิน ติดคาอยู่กับคอสะพาน

ทราบชื่อผู้ประสบเหตุคือ นายไชยยา อายุ 46 ปี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งไม่นาน ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหมดสติภายในรถ ชาวบ้านที่พบเหตุรีบเข้าช่วยเหลือ ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทลุง และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่ห้องฉุกเฉิน ท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวและญาติพี่น้อง

เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สภ.กงหรา อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงในครั้งนี้

