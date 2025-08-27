อุทาหรณ์ สาวลาว คนงานบ่อกุ้ง เส้นผมพันติดใบพัดน้ำ ดับสลด

สาวลาว คนงานบ่อกุ้งเคราะห์ร้าย ผมยาวพันติดเครื่องใบพัดน้ำบ่อกุ้งดับ
เมื่อเวลา 07.15 น. วันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์กู้ภัยบางปอ ท่าฉาง มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตที่บ่อกุ้ง ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี จึงประสานตำรวจ สภ.ท่าฉาง เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ริมขอบบ่อเลี้ยงกุ้ง พบศพ นางผิง อายุประมาณ 24 ปี สัญชาติลาว ทำงานเป็นคนงานบ่อเลี้ยงกุ้ง สภาพนอนเสียชีวิตบนพื้น บริเวณศีรษะมีเส้นผมยาวไปพันติดกับใบพัดน้ำในบ่อกุ้ง
เบื้องต้นคาดสาเหตุผู้เสียชีวิต ขณะไปทำงานไม่ได้มัดรวบผมไว้ ทำให้เส้นผมไปพันติดเครื่องใบพัดดังกล่าว