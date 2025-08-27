ภาค 5 แถลงจับยาบ้า 6 ล้านเม็ด ขบวนการว้าแดง พร้อมรวบ 2 ชาวจีน เครือข่ายแก๊งคอล

ภาค 5 แถลงจับยาบ้า 6 ล้านเม็ด เผยเป็นขบวนการว้าแดง พร้อมแก๊งคอล จับชาวจีน 2 ราย พร้อมเงินสด 1.5 ล้าน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่สำนักงานตำรวจภูธร ภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 เป็นประธานแถลงผลจับกุมยาเสพติดรายสำคัญของ สภ.แม่เจดีย์ จ.เชียงราย พร้อมจับกุมนายจักรพงศ์ อายุ 42 ปี คนขับรถชาวนครศรีธรรมราช รถบรรทุกยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ทะเบียนสุพรรณบุรี ตู้ทึบสีขาว ที่ใช้ซุกซ่อนยาบ้าในช่องดัดแปลง บนหลังคารถดังกล่าวจำนวน 20 กระสอบ รวม 6 ล้านเม็ด ซึ่งจับกุมได้ที่ด่านตรวจยาเสพติดแม่โถ เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม ก่อนมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ จึงส่งตัวให้ สภ.แม่เจดีย์ดำเนินคดี ทั้งนี้ ยาบ้าดังกล่าวผลิตและลำเลียงมาจากแนวชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในเขตอิทธิพลว้าแดง ก่อน พล.ต.ท.กฤตธาพลได้มอบเงินรางวัลแก่ชุดจับกุมดังกล่าว ตามลำดับ
คดีที่สอง ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 รวบเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ถอนเงินผู้เสียหายทันที โดยจับกุมชาวจีน 2 คน คือนาย ZHANG RUI และนาย MINGXI YI พร้อมด้วยบัญชีม้าคนไทย คือ น.ส.สุขขวัญ และนายราพงศ์ โดยตรวจยึดเงินสดได้ 1,539,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่เพิ่งถูกโอนจากผู้เสียหายเพียง 25 นาที เหตุเกิดวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 19.30 น.
การจับกุมดังกล่าว ตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับประสานงานจากทีมสืบสวน และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้ติดตามพฤติการณ์ของกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบเข้ามาในประเทศ เพื่อทำหน้าที่ถอนเงินจากบัญชีม้า เจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเดินทางเข้าสู่พื้นที่เชียงใหม่ จึงวางแผนติดตามจนพบว่าผู้ต้องหาได้เดินทางมาถึงบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ และเข้าไปถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มทันที พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง สมุดบัญชีเงินฝาก 6 เล่ม และของกลางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค 5 ได้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และขอความร่วมมือไม่ให้เปิดบัญชีให้บุคคลอื่นนำไปใช้ในการกระทำความผิด เนื่องจากถือเป็นความผิดตามกฎหมาย มีโทษทั้งจำคุกและปรับ หากมีการพิสูจน์ได้ว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดดังกล่าวด้วย
