พายุคาจิกิถล่ม แม่ฮ่องสอนอ่วม น้ำป่าหลากท่วมหลายพื้นที่ ผู้ว่าฯสั่งตั้งวอร์รูมติดตามใกล้ชิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามเฝ้าระวังและพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุอุทกภัยจากอิทธิพล พายุไต้ฝุ่นคาจิกิ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกพื้นที่ ติดตามเฝ้าระวัง และให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นคาจิกิ ซึ่งเกิดฝนตกติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 อำเภอ 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด พร้อมประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ
โดยพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักตั้งแต่เช้ามืดวันนี้ คือในพื้นที่ของตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน น้ำป่าไหลหลากจากยอดดอยห้วยตำข่อน ทิศตะวันออกของหมู่บ้าน หลากเข้าท่วมบ้านเรือน มีชาวบ้านติดค้างอยู่ในบ้านหลายราย นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่องพร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ระดมกำลังเข้าให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะกระแสน้ำไหลเชี่ยว ไหลผ่านถนนหลวงหมายเลข 108 ในระดับอันตรายและรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ น้ำป่าในครั้งนี้ถือว่าหนักสุดในรอบ 20 ปี บางส่วนกระแสน้ำหลากเข้าท่วมน้ำพุร้อนผาบ่องจนมิด ในขณะนี้พยายามช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนให้ออกมาให้ได้โดยเร็ว
ทางพื้นที่อื่นเริ่มได้รับรายงานมากขึ้น โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย อำเภอปางมะผ้า ในพื้นที่ ตำบลถ้ำลอดหมู่ที่ 1 มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณหน้าถ้ำน้ำลอด ปัจจุบันน้ำลดลงแล้ว หมู่ที่ 3 เกิดฝายน้ำล้นน้ำราง บ้านวนาหลวง แก้มฝายถูกน้ำกัดเซาะชำรุด ด้านที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้า พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด ดำเนินการตรวจสอบ และสำรวจความเสียหายแล้ว
หมู่ที่ 4 เกิดน้ำป่าจากลำน้ำแม่อูมอง ไหลหลากกัดเซาะ ทำให้วัดพระธาตุผามอน ได้รับผลกระทบ ได้แก่ กุฏิ และโรงอาหาร ขณะที่ ที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้า พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วพื้นที่ตำบลสบป่อง
หมู่ที่ 3 น้ำแม่ลาง บริเวณบ้านไร่ มีระดับสูงขึ้น โดยล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ด้านที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้า พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ดำเนินการตรวจสอบ และสำรวจความเสียหายแล้ว
สำหรับ พื้นที่อำเภอขุนยวม ตำบลแม่ยมน้อย หมู่ที่ 2 บ้านแม่โกปี่ น้ำป่าไหลหลาก กัดเซาะสะพานชั่วคราวขาด รถไม่สามารถสัญจรได้ ด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น
ขณะที่หมู่ที่ 3 น้ำป่าไหลหลาก กัดเซาะคอสะพานขาด บริเวณบ้านหว่าโน รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น
หมู่ที่ 8 เกิดน้ำป่ากัดเซาะถนน ระหว่างบ้านปางอุ๋ง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงบ้านแม่ลาก๊ะเหนือ รถไม่สามารถสัญจรได้ ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว
สำหรับพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ตำบลเสาหิน หมู่ที่ 1 น้ำแม่แงะ เอ่อท่วมตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร บริเวณหย่อมบ้านห้วยเดื่อ บ้านเสาหิน ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง และองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าสำรวจความเสียหาย.
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้จัดตั้ง War Room ติดตามสถานการณ์ ประสานการปฏิบัติ ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย
1.เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษให้รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
2.เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธในการให้ความช่วยเหลือได้ทันที
3.กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
4.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจะส่งผลกระทบให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบาง
5.การใช้เส้นทางสัญจรให้ระมัดระวังดินสไลด์และต้นไม้ใหญ่ล้มหักโค่นบริเวณเส้นทางสัญจร
6.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโดยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฯ
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053-614-313