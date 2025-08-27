เปิดภาพความเสียหาย พายุคาจิกิถล่มแม่ฮ่องสอน หลังน้ำลดท่อนไม้เกลื่อน รถยนต์ถูกซัดพังยับ

เปิดภาพความเสียหาย พายุคาจิกิถล่มแม่ฮ่องสอน หลังน้ำลด ท่อนไม้เกลื่อนกีดขวางถนน รถยนต์ถูกซัดพังยับทั้งคัน วัวถูกน้ำพัดเหลือแต่ซาก
จากอิทธิพล พายุคาจิกิ ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กับมีลมแรง โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับเส้นทางเดินพายุ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ สำหรับภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุ
ล่าสุด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพความเสียหายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับผลกระทบพายุคาจิกิ โดยระบุข้อความว่า “ถนนสาย 108 แม่ฮ่องสอน บริเวณ ต.ผาบ่อง น้ำลดลงแล้ว แต่ยังมีท่อนไม้กีดขวางการจราจร
วันนี้ (27 สิงหาคม 2568) เวลา 10.00 น. รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสาย 108 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณตำบลผาบ่อง พบว่าระดับน้ำที่ท่วมถนนได้ลดลงแล้ว แต่ยังมีท่อนไม้จำนวนหนึ่งกีดขวางบนผิวการจราจร ทำให้ผู้ใช้เส้นทางยังคงได้รับความไม่สะดวก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเคลียร์เส้นทาง เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการจราจรได้ตามปกติโดยเร็ว พร้อมขอให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวัง”