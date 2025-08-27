ปางอุ๋งอ่วม น้ำป่าซัดยายวัย 80 ติดซอกบ้าน เร่งส่งรพ. ยอดเสียชีวิต 1 สูญหายพุ่ง 5 ราย

ยายวัย 80 ปีรอดปาฎิหาริย์ หลังถูกน้ำป่าซัดร่างติดซอกบ้าน เจ้าหน้าเร่งช่วยเหลือนำส่ง รพ. ส่วนยอดผู้เสียชีวิตเหตุน้ำป่าดินโคลนถล่มที่บ้านแม่ศึก อ.แม่แจ่ม มี 1 ราย ยังสูญหาย 5 ราย บ้านเรือนเสียหายนับ 10 หลัง
ความคืบหน้าเหตุดินโคลนถล่มที่บ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 02.50 น.วันนี้ ( 27 ส.ค.68) หลังเกิดเหตุทางอำเภอแม่แจ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน เบื้องต้นพบมีบ้านเรือนถูกน้ำป่าและดินโคลนถล่มเสียหายนับ 10 หลัง
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือ นางไป อายุ 80 ปี หลังถูกน้ำป่าและดินโคลนซัดไปติดบริเวณซอกระหว่างบ้านของชาวบ้าน ห่างจากบ้านพักของตนเองไปประมาณ 100 เมตร โดยนางไปถูกดินโคลนและเศษไม้ทับร่างอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือและนำตัวขึ้นรถฉุกเฉินเพื่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอแม่แจ่ม
ทั้งนี้ นางไป เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่สูญหายจากเหตุการณ์น้ำป่าและดินโคลนถล่มในพื้นที่บ้านปางอุ๋ง ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจเสียชีวิตเพราะสภาพบ้านเรือนถูกน้ำป่าและดินโคลนซัดราบเป็นหน้ากลอง ก่อนจะมีคนมาพบตัวจึงรอดตายปาฎิหาริย์
ขณะที่ทาง อำเภอแม่แจ่ม ได้อัพเดสข้อมูลผู้เสียชีวิตจากเหตุดินโคลนถล่มมี 1 ราย คือ นางจู ตระกูลบุญอนันต์ อายุ 47 ปี พบศพภายในบ้านพัก และผู้สูญหาย 5 ราย ในจำนวนนี้มี เด็กหญิงสีดา แซ่เห่อ อายุ 8 ปี รวมอยู่ด้วย ส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด 12 ราย อาการหนัก 2 ราย คือ นายชัยชัว และ นางอำไพพรรณ ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจอมทอง และมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 10 หลัง
ด้านนายเกรียงศักดิ์ บุญตาปวน นายอำเภอแม่แจ่ม ได้ลงพื้นที่เพื่อบัญชาการเหตุการณ์ในการค้นหาผู้สูญหาย และสั่งการให้ อบต.แม่ศึก นำรถแบคโฮเข้าช่วยในการค้นหาด้วย รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือ ที่ รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่มและอาหารกล่องแจกจ่ายชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว
ขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่ อ.แม่แจ่มยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ท้องฟ้ามืดครึ้มถูกปกคลุมด้วยเมฆฝน เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหาย เพราะเจ้าหน้าที่เกรงว่าอาจเกิดน้ำป่าและดินโคลนถล่มซ้ำอีกระลอก ส่วนในตัว อ.แม่แจ่ม ระดับน้ำแจ่มได้เพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมในพื้นที่อย่างรวดเร็วประชาชนต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้บนที่สูง