ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ตั้งวอร์รูม รับมือคาจิกิ ช่วยชาวบ้าน12คน ติดอยู่ในโบสถ์ เสาไฟล้ม ทางใช้การไม่ได้

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ตั้งวอร์รูม รับมืออิทธิพล คาจิกิ ช่วยชาวบ้าน 12 คน ติดอยู่ในโบสถ์ คอสะพานน้ำแม่สะมาด ถูกน้ำป่ากัดเซาะ เสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทางใช้การไม่ได้
วันที 27 สิงหาคม จากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น คาจิกิ เกิดฝนตกติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 1 อำเภอ 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่มีเสียชีวิต ดังนี้
พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่1 น้ำห้วยโป่ง บริเวณบ้านห้วยโป่ง เอ่อล้นเข้าท่วมถนนทางหลวง 108 และมีเสาไปฟ้าล้มขวางถนนจำนวนหลายต้น รถไม่สามารถสัญจรได้ โดยที่ทำการปกครอง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือแล้ว
หมู่ที่ 3 น้ำแม่จ๋า เอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมราษฎร และพื้นที่การเกษตรบ้านป่าลาน ได้รับผลกระทบ ขณะที่ที่ทำการปกครอง อ.เมืองฯ อบต.ห้วยโป่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือแล้ว
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 น้ำแม่จ๋าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานขาด ระหว่าง บ้านทุ่งมะกอก ม.13 – บ้านไม้ฮุง ม.5 รถไม่สามารถสัญจรได้ ด้านที่ทำการปกครอง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ห้วยโป่ง และหน่วยงานที่เกีายวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ
ตำบลผาบ่อง
หมู่ที่ 2 อำเภอเมือง ถนนทางหลวงชนบท บริเวณสะพานบ้านป่าปุ๊ เกิดการทรุดตัว รถไม่สามารถสัญจรได้ ที่ทำการปกครอง อ.เมือง แม่ฮ่องสออ อบต.ผาบ่อง และหน่วยงาน เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
หมู่ที่4 ลำน้ำห้วยตำข่อน น้ำแม่จ๋า และน้ำแม่สะมาด ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ พื้นที่การเกษตร ทรัพย์สินและบริเวณโบสถ์คริสต์ มีประชาชนติดอยู่ในพื้นที่ 12 คน
เบื้องต้นสามารถออกมาได้ทั้งหมดแล้ว ด้านที่ทำการปกครอง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบ่อง และหน่วยงาน เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ ขณะที่สะพานข้ามแม่น้ำแม่สะมาด บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข มส. 3018 ที่ กม. 3 คอสะพานถูกน้ำป่ากัดเซาะ ไม่สามารถสัญจรได้ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ดำเนินการติดตั้งป้าย และกรวยจราจร เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผู้สัญจรเพื่อความปลอดภัย แล้ว
หมู่ที่ 12 น้ำห้วยตำข่อน น้ำแม่จ๋า และน้ำแม่สะมาด ไหลหลากเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตร รถยนต์ 4 คัน เสาไฟฟ้าล้มทับเส้นทาง เอ่อล้นท่วมถนนทางหลวง 108 บ้านผาบ่องเหนือ ด้านแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ที่ทำการปกครอง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อบต.ผาบ่อง ติดตั้งป้ายเตือน และเข้าดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้จัดตั้ง War Room ติดตามสถานการณ์ ประสานการปฏิบัติระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษให้รับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
2. เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการให้ความช่วยเหลือได้ทันที
3. กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
4. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจะส่งผลกระทบให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และดูแลกลุ่มเปราะบาง
5. การใช้เส้นทางสัญจรให้ระมัดระวังดินสไลด์ และต้นไม้ใหญ่ล้ม หักโค่น บริเวณเส้นทางสัญจร
6. ให้ อปท. อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือตามแผนฯ