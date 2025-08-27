ไวยาวัจกร โอดขาดเสาหลัก ‘อลงกต’ วัดพระบาทน้ำพุเหลือเงิน ก๊อกสุดท้าย ไม่ถึง 1.8 ล้าน

ไวยาวัจกรวัดพระบาทน้ำพุ เหลือเงินเลี้ยงบุคลากร-ผู้ป่วยเอดส์ ก๊อกสุดท้าย
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายในวัดพระบาทน้ำพุไป หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบได้นำตัว นายอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ไปทำการสอบสวนยัง กทม. ยังได้ยึดบัญชีของวัดพระบาทน้ำพุไปทำการตรวจสอบนั้น พบเหลือเงินที่ใช้ได้เป็นเงินสดราว 1.8 ล้านบาท
ด้าน นายสมพร โสมะเค็ง รักษาการไวยาวัจกรวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่า ในขณะนี้การบริหารบุคลากรภายในวัดพระบาทน้ำพุเริ่มมีการขาดแคลนเม็ดเงินที่จะดูแลทั้งผู้ป่วยและพนักงาน เพราะมีเงินสดในบัญชีที่ใช้ได้ 1.8 ล้านบาทเศษ ซึ่งปัจจุบันต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายภายในวัดทั้งหมด 200 ชีวิต เฉลี่ยวันละ 300,000 บาทเศษ แบบนี้อีกไม่นานคงจะหมดเงินดูแลบุคลากร
“ส่วนวันนี้ งบประมาณสำหรับจัดซื้อสิ่งของประทังชีวิตผู้ป่วย เช่น เครื่องยังชีพประทังชีวิต ข้าวสาร ปลากระป๋อง มาม่า ที่มารับกันวันนี้เป็นครั้งสุดท้าย สิ่งเหล่านี้ที่เคยได้ทุกเดือนหมดแล้ว ต่อจากนี้พวกเขาจะต้องอด หรือขาดแคลนอย่างแน่นอน” ไวยาวัจกรวัดพระบาทน้ำพุกล่าว
ด้าน ผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ บอกว่า “ไม่มีเสาหลักแล้วพวกเราจะทำอย่างไร ใครจะมาดูแลพวกเรา เห็นว่าจะส่งพวกเรากลับไปรักษาที่บ้าน แต่ที่ภูมิลำเนาก็ไม่ยอมรับ จะยอมตายคาวัดนี่แหละ”