เวที’Youth Quake เยาวชนเขย่าเมือง’
เฟ้นสุดยอดเชฟโชว์จานอร่อย’หมี่เบตง’
เมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ มีอาณาเขตติดประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเมืองชายแดนที่มีการค้าขาย และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มีชุมชนชาวจีนจำนวนมาก ทำให้เมืองเบตงยังเป็นแหล่งรวมอาหารจีนชื่อดังหลายเมนู โดยฉพาะ หมี่เบตง เป็นอาหารจีนอีกจานที่ได้รับความนิยม
ล่าสุด เทศบาลเมืองเบตง โดย “ใช้ วงศ์นิตยลัภย์” นายกเทศมนตรีเมืองเบตง จัดกิจกรรมเฟ้นหาสุดยอดเชฟเยาวชนอาหารพื้นถิ่น
ในโครงการ “Youth Quake เยาวชนเขย่าเมือง” ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเบตง ที่ศาลาภิรมย์ทัศน์ เทศบาลเมืองเบตง กิจกรรมสำคัญในงานคือ การแข่งขันประกอบอาหารเมนูอร่อยจากเส้นหมี่เบตง
นายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีการแสดงออกทางความคิด ความสามารถ และจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เยาวชนมีบทบาทออกแบบและขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็งร่วมเป็นพลังในการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว โดยมีกิจกรรมเปิดบูธขายของหรือโชว์ผลงานจากหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บริเวณหน้ารูปปั้นมือ กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร “หมี่เบตง คิดให้ล้ำ ทำให้อร่อย” นอกจากนี้ ยังมีการประกวดออกแบบและเดินแฟชั่นโชว์ ในชุด “Youth Quake : Betong in Style” และการประกวดดนตรี “Betong Music Uprising : พลังเยาวชน พลังดนตรีสร้างสรรค์” 2 รุ่น ได้แก่ เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
สำหรับ ไฮไลต์ของงานจากการแข่งขันทำอาหาร “หมี่เบตง คิดให้ล้ำ ทำให้อร่อย” ปรากฏว่า ทีมที่ชนะ ลำดับที่ 1 ทีมเบตงลือเมาะกีตอ เมนูหมี่เบตงโรลน้ำสลัดครีมซูฟูด/เมนูหมี่เบตงซอสต้มยำสุดแดนสยาม ทีมที่ 2 ทีมครัวในม่านหมอก แกงเขียวหวานบะหมี่เบตง หมีเบตงไก่สามรส ทีมที่ 3 ทีมบ้านเขียวสุดๆแล้วป๊ะ เมนูยำแอปเปิลหมี่กรอบเบตง และทีมที่ 4 ทีม 3 สาวโบ๊ะบ๊ะ เมนูหมี่เบตงเขียวหวานกรอบ
บรรยากาศในงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเยาวชนและผู้ปกครอง ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองเบตง ต่างได้เห็นถึงแนวความคิด ความสามารถ และจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานออกมาได้สวยงามและมีความอร่อย แน่นอนว่าเมื่อได้ลิ้มลอง จะได้สัมผัสความอร่อยของ หมี่เบตง ที่ผ่านมาออกแบบทั้งรสชาติ และการตกแต่งจานที่สวยงาม