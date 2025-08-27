ตั้งเจ้าอาวาสวัดเขาน้อย แทนคนเก่าลาออก หลังถูกจับตรวจเลือดหาสารเสพติด หนีหายเข้ากลับเมฆ
จากกรณีที่เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม ชาวบ้านกว่า 200 คนรวมตัวขับไล่ พระอธิการอนัน ติกขญาโน อายุ 57 ปี เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย หินกอง ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี เพราะทนพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดไม่ได้ เนื่องจากไม่มีความโปร่งใสในการจัดการเงินวัด ไม่มีการชี้แจงให้ทางชาวบ้านทราบ ซึ่งที่ผ่านมาการบริหารเงินวัดไม่มีทั้งกรรมการวัด และไวยาวัจกร คอยตรวจสอบเรื่องการเงินของวัด ไม่ว่าเงินที่ได้จากกฐิน หรือผ้าป่า เจ้าอาวาสจะเป็นคนจัดการอยู่คนเดียว การปลูกสร้างพระอุโบสถ ก็ไม่มีความคืบหน้าไปไหน มีเพียงฐาน และเสาเพียงเท่านั้นผ่านมา 3 ปีก็ไม่มีความคืบหน้าไดๆ พูดจาหยาบคายกับชาวบ้าน และพระลูกวัด นอกจากจากนี้ยังไปลงข่ายจับปลาภายในบ่อของวัดช่วงกลางดึก คือ 22.00-23.00 น.
นอกจากนี้ยังขุดดินในพื้นที่วัดไปขาย แถมมีการเสพยา และดื่มเหล้า ซึ่งก่อนที่เรื่องจะบานปลายได้มี พระครูสิริสารวิสิฐ(หลวงพ่อมหาศาล) เจ้าคณะอำเภอหนองแค เจ้าอาวาสวัดบ้านลาดได้เดินทางมายังวัดเขาน้อย หินกอง พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง โดยมีกลุ่มชาวบ้านขอให้นำเจ้าอาวาสไปตรวจหาสารเสพติด และสุรา ก่อน จากนั้นเจ้าคณะอำเภอได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าอาวาส โดยขอให้ทางเจ้าอาวาสตรวจหาสารเสพติด และสุรา ซึ่งทางเจ้าอาวาสก็ยอมให้ตรวจ โดยมีคณะแพทย์ จากโรงพยาบาลหนองแค เข้ามาทำการตรวจ ซึ่งทางคณะแพทย์กล่าวว่าผลการตรวจแอลล์กอฮอล์จะทราบได้หลัง 7 วันหลังทำการ ซึ่งหลังการตรวจเลือดปรากฎว่า พระอธิการอนัน ติกขญาโน ได้ทำหนังสือลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาน้อย หินกอง ยื่นต่อพระครูประดิษฐานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เจ้าอาวาสวัดห้วยขมิ้น พร้อมมอบลูกกุญแจต่างๆให้กับเจ้าคณะตำบลไว้ โดยให้เหตุผลในการลาออกว่า “อยากให้ชาวบ้านเกิดความสบายใจขึ้น และช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดี” ซึ่งหลังจากยื่นหนังสือลาออกแล้ว ทางพระอธิการอนัน ได้ขึ้นรถตู้ออกจากวัดไป และไม่กลับมาวัดอีกเลย
ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พระครูประดิษฐานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เจ้าอาวาสวัดห้วยขมิ้น ได้ประสานไปยังหัวหน้าชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้รวมตัวชาวบ้านมารับฟังคำชี้แจงจากทางคณะสงฆ์ บนศาลาการเปรียญของทางวัดเขาน้อย หินกอง โดยมีชาวบ้านประมาณ 200 คนเข้าร่วมรับฟัง จากนั้นทางเจ้าคณะตำบลได้ชี้แจงต่อชาวบ้านว่า ทางพระอธิการอนัน ได้ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสแล้ว และตอนนี้ไม่ทราบว่าออกจากวัดไปอยู่ที่วัดได ซึ่งชาวบ้านต่างโห่ร้องด้วยความพอใจที่ทางเจ้าอาวาสองค์เดิมได้ออกจากวัด และบอกว่าไม่ต้อกลับมาอีกเลย ทางเจ้าคณะตำบลได้บอกว่าตอนนี้จะต้องแต่งตั้งพระเข้ามาดูแลวัด โดยให้ชาวบ้านเสนอความคิดเห็นว่าจะเอาพระที่อาศัยอยู่ที่นี่ หรือว่าเอาพระที่มาจากที่อื่น ซึ่งชาวบ้านมีความเห็นว่าจะเอาพระที่อยู่ที่นี่
ทางเจ้าคณะตำบลจึงได้เสนอให้ พระพระจักรภพ กัลยาณธัมโม พระลูกวัดเขาน้อย หินกอง เข้ามาดูแลแทน โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าคณะตำบล และต่อไปจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดขึ้นมาใหม่ด้วย ส่วนเรื่องเงินที่ผ่านมานั้นก็จะอยู่ในขั้นตอนขบวนการของสงฆ์ต่อไป ซึ่งตอนนี้จะต้องเรียกศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อวัดกลับมาก่อน ส่วนคำร้องที่ชาวบ้านเขียนร้องเรียนไปนั้นตอนนี้อยู่ที่ทางเจ้าคณะอำเภอหมดแล้วและจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งจากการที่ได้พูดคุยกันระหว่างเจ้าคณะตำบล และชาวบ้านนั้น สร้างความพอใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไป
ทางด้านพระครูประดิษฐานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เจ้าอาวาสวัดห้วยขมิ้น เผยว่าซึ่งในวันนี้จากการที่เรียกชาวบ้านเข้ามารับฟังความชี้แจงจากทางคณะสงฆ์ ก็เป็นไปด้วยดี จากการที่ได้รับฟังเสียงชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามชาวบ้านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระ เรื่องรักษาการเจ้าอาวาส ซึ่งการแต่ตั้งรักษาการนั้นเป็นการที่แต่งตั้งเพื่อดูแลชั่วคราวก่อน ส่วนสาเหตุที่อดีตเจ้าอาวาสลาออกนั้น ได้คุยด้วยวาจาว่า “อยากให้ชาวบ้านสบายใจ และเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน” ส่วนเรื่องผลการตรวจปัสสาวะ และเลือดนั้นตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
ทางด้านนางสาวชลธิชา แก้วไทรนันท์ ผญบ. ม.6 เล่าว่า วันนี้ที่ชาวบ้านมารวมตัวกันเนื่องจากว่าทางเจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น ได้มีการประสานงานให้ทางผู้ใหญ่บ้านรวมตัวชาวบ้านเพื่อมารับฟังคำชี้แจงทางคณะสงฆ์ว่า ขบวนการขั้นตอนของทางสงฆ์ว่าอยู่ในขั้นตอนได ว่าชาวบ้านมีความต้องการเกี่ยวกับวัดในลักษณะได เพื่อจะหาข้อสรุปในการดูแลวัด เพื่อที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป แต่ในข้อสรุปของวันนี้ก็คือ ได้มีการตั้งรักษาการแทน เพื่อที่จะเข้ามาดูแลวัด ส่วนเรื่องที่เจ้าอาวาสรูปก่อนลาออก โดยให้เหตุผลว่า ทางด้านสุขภาพ และหลังจากลาออกไปแล้ว ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปนั้นก็อยู่ในขบวนการของสงฆ์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของสงฆ์ที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งจากการประชุมกันนั้นก็เป็นนิมิตรหมายที่ดี เพื่อที่จะทำให้ทางวัดกลับมามีชีวิตชีวาที่ดีต่อไป